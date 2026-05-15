Fontos pillanat jön a szőlőgyilkos elleni védekezésben

A következő időszakban a lárvák gyérítése a legfontosabb feladat, ehhez viszont elengedhetetlen a pontos megfigyelés. Az amerikai szőlőkabóca tojásai a kétévesnél idősebb részek kérge alatt telelnek, a lárvák az időjárástól függően május közepétől július elejéig kelnek ki.

Ebben az időszakban heti rendszerességgel kell ellenőrizni a szőlőt, elsősorban a tőkék alsó részén található hajtásokat. A vizsgálat a kora reggeli órákban a leghatékonyabb, mert a rovarok ilyenkor még kevésbé mozgékonyak.

Ültetvényenként több ponton összesen száz, véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megnézni – írták.

A közlemény szerint a kártevő öt lárvastádiumon megy keresztül, közben fokozatosan nőnek, a színük az áttetsző fehértől az elefántcsont-árnyalaton át sárgásra, majd vörösesbarnára változik, miközben egyre határozottabbá válnak a szárnykezdemények.

Az azonosítást minden fejlődési alaknál segíti az utolsó potrohszelvényen látható két fekete folt.

A betegség emberre nem veszélyes, de növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárvaállapotokban szükség van, mert a rovar néhány hét alatt fertőzőképessé válik

A szakemberek folyamatosan figyelik a helyzet alakulását, a védekezési felhívásokat ez alapján adják ki. A szőlőket a tulajdonosoknak is vizsgálniuk kell, a hatékony megelőzés térségi szinten is hozzájárulhat a fertőzés visszaszorításához.

Az amerikai szőlőkabóca elleni készítmények listája az aktuális információkkal együtt a Nébih honlapján érhető el.