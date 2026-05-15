2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus)
Nyitókép: Wikipédia

Fontos pillanat jön a szőlőgyilkos elleni védekezésben

InfoRádió / MTI

Fontos időszak következik a szőlő aranyszínű sárgaságbetegségét okozó fitoplazma fő terjesztője, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A következő időszakban a lárvák gyérítése a legfontosabb feladat, ehhez viszont elengedhetetlen a pontos megfigyelés. Az amerikai szőlőkabóca tojásai a kétévesnél idősebb részek kérge alatt telelnek, a lárvák az időjárástól függően május közepétől július elejéig kelnek ki.

Ebben az időszakban heti rendszerességgel kell ellenőrizni a szőlőt, elsősorban a tőkék alsó részén található hajtásokat. A vizsgálat a kora reggeli órákban a leghatékonyabb, mert a rovarok ilyenkor még kevésbé mozgékonyak.

Ültetvényenként több ponton összesen száz, véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megnézni – írták.

A közlemény szerint a kártevő öt lárvastádiumon megy keresztül, közben fokozatosan nőnek, a színük az áttetsző fehértől az elefántcsont-árnyalaton át sárgásra, majd vörösesbarnára változik, miközben egyre határozottabbá válnak a szárnykezdemények.

Az azonosítást minden fejlődési alaknál segíti az utolsó potrohszelvényen látható két fekete folt.

A betegség emberre nem veszélyes, de növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárvaállapotokban szükség van, mert a rovar néhány hét alatt fertőzőképessé válik

– tették hozzá.

A szakemberek folyamatosan figyelik a helyzet alakulását, a védekezési felhívásokat ez alapján adják ki. A szőlőket a tulajdonosoknak is vizsgálniuk kell, a hatékony megelőzés térségi szinten is hozzájárulhat a fertőzés visszaszorításához.

Az amerikai szőlőkabóca elleni készítmények listája az aktuális információkkal együtt a Nébih honlapján érhető el.

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Történelmi üzlet jöhet Kína és az USA között

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Kína megállapodott mintegy 200 Boeing repülőgép megvásárlásáról, és az üzlet akár 750 gépre is bővülhet. A GE Aerospace hajtóművekkel felszerelt gépek megrendelése a Boeing első jelentős kínai üzlete lenne közel egy évtizede, miután a kereskedelmi feszültségek miatt az amerikai gyártót gyakorlatilag kiszorították a kínai piacról. Az üzlet mindkét fél számára stratégiai jelentőségű.

Furcsa áram- és gázszámlát kaphat rengeteg háztartás: nem elírás, erre érdemes figyelni

Már több mint másfél millió háztartás kapta meg a januári 30 százalékos rezsikedvezményt, de az MVM-nél még tart az elszámolás.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals announced

There were plenty of choreographed ceremonies but no trade breakthroughs after the two-day visit.

