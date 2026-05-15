„Nürnbergi per” Putyinék ellen? Megállapodás az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról

A tárca közlemény szerint az ülésen 36 ország és az EU hagyta jóvá a kibővített részleges megállapodást a törvényszék vezető testületének létrehozásáról, amely a bíróság harmadik alapító dokumentuma.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter felszólalásában történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt, azt hangsúlyozva, hogy a hágai különleges törvényszék – akárcsak 80 évvel ezelőtt a nürnbergi per – helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Kiemelte aktualitását is, emlékeztetve az ez előző napi orosz támadásra Kijev ellen, amely 24 ember életét követelte, köztük 3 gyermekét.

„Ma átléptük a visszafordíthatatlanság pontját. A különleges törvényszék jogi valósággá válik. Nagyon kevesen hitték, hogy ez a nap eljön, de eljött. Egy évvel ezelőtt Lvivben politikai döntést hoztunk. Mindössze egy év alatt megszületett a végrehajtási megállapodás. A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás számára ez a gyorsaság valódi jogi rekord” – hangsúlyozta a miniszter.

Megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindig is be akart kerülni a történelembe, és ez a bíróság segíteni fog neki ebben. „Be fog kerülni a történelembe mint bűnöző, és nemcsak ő. Putyin, Sojgu, Geraszimov, Bortnyikov, Zolotov, Medvegyev, Patrusev, Aljakszandr Lukasenka és mások ma megkapták a jegyüket Hágába” – fogalmazott Szibiha, felsorolva a Kijev által az Ukrajna elleni háború fő felelőseinek tartott orosz politikusokat és katonai vezetőket, valamint a fehérorosz vezetőt.

Szavai szerint Ukrajna az elmúlt évszázadok során túl sok szörnyűséget, elnyomást, megszállást, világháborút, népirtást, sztálini elnyomást és más bűntettet élt át, de valódi igazságszolgáltatást soha nem kapott.

A törvényszék megtöri ezt az ördögi kört. A mai nap nem a vég, hanem a kezdet. Több ország fog csatlakozni. Lesz épület Hágában. Megalakul az első bizottság, és lesznek ítéletek is. Ukrajnának és Európának is szüksége van erre. Sőt, még Oroszországnak is szüksége van erre a törvényszékre – jelentette ki a külügyminiszter.

Leszögezte még, hogy a felelősségre vonás soha nem lehet kompromisszum tárgya, hangsúlyozva, hogy az igazságosság a tartós béke elengedhetetlen része.