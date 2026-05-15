Infostart.hu
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Kamu katonai behívó: a rendőrség nem nevetett a poénon

Infostart / MTI

A korábbi információkkal ellentétben csak egyvalaki kapott hamisított katonai meghívót Dömösön; az elkövető a barátjának, a címzettnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken emlékeztetett: az Esztergomi Rendőrkapitányság zaklatás vétsége miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírporálon megjelent, hogy Dömösön ismeretlen elkövető hamisított katonai behívót juttatott el többeknek.

Az eljárás során a rendőrök megállapították, hogy csak egyvalaki kapott hamisított dokumentumot, amelyet – egy ismerősén keresztül – a barátja juttatott el hozzá.

A levél kézhezvételét követően rövid időn belül a barátja telefonon felhívta a sértettet, és elmondta neki, hogy a hamisított behívót ő küldte, és az egészet csak viccnek szánta. A nyomozók tanúként kihallgatták a sértettet, aki az elkövetővel szemben magánindítványt nem terjesztett elő – írták.

rendőrség

hamis

behívó

komárom-esztergom vármegye

Gyorsul a Föld felmelegedése – itt az új ENSZ-jelentés

Szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult – derül ki az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének legújabb éghajlati jelentéséből. Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza kiemelte, hogy a globális felmelegedés szinte teljes egészében emberi eredetű, ráadásul soha nem látott ütemben nő a Föld energiatöbblete.
Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Magyar Péter miniszterelnök üzent a Facebookon, visszakérik az eddig már kifizetett 22 milliárd forintot is a Nobel-díjas tudós alapítványától. A Tisza-kormány felülvizsgálja a több ezer milliárd forint közpénzhez jutott „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok” (kekva) teljes rendszerét.
 

Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama

Az eurót 360, a dollárt 310 forint körül jegyzik, ami mindkét devizával szemben 2,6, illetve 3,1 egységnyi elmozdulást jelent. Pénteken itthon nem várható jelentős adatközlés, a tengerentúlról pedig az áprilisi ipari termelési adat érkezik délután.

Váratlan fordulat az élelmiszerboltokban: teljesen máshogy használták ezt a kedvelt kártyát a magyarok, mint eddig

Az egyik kibocsátó bank adatai szerint az engedélyezett öt hónap alatt 44 ezer kártyabirtokos összesen 4,7 milliárd forintot hagyott a boltokban.

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump said Xi Jinping had asked directly if the US would defend Taiwan, and he had responded, "I don't talk about that".

