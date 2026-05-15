Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt – cikkünk frissül

„Holnap ismét Karmelita: meglepetés és bejelentés” – e felütés előzte meg Magyar Péter péntek délelőtti sajtótájékoztatóját. Ismert, csütörtökön zajlott a hivatalos átadás-átvétel utolsó formális aktusa a leköszönt Orbán-kormány tagjai és az új Tisza-kormány tagjai között, az esemény „feszült hangulatban” zajlott Magyar Péter szerint. Orbán Viktor nem volt ott, a leköszönt kormány tagjai átadták a hivatalos dokumentumokat az új minisztereknek, majd Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott. Ezt követte a péntek délelőtti.

A tájékoztató elején közölte: Pósfai Gábor belügyminisztert utasította, hogy bontsák le a kordont a Karmelita körül, ennek szimbolikus első lépése történik most.

Ezután azonnal megkezdte a bontást

Magyar Péter miniszterelnök

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter

Pósfai Gábor belügyminiszter.

Magyar Péter emlékeztetett rá, egykor Gyurcsány Ferenc a Kossuth teret műveleti területté nyilvánította miniszterelnökként, ugyanígy járt el szerinte Orbán Viktor is.

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek” – jegyezte meg még a kormányfő.

Vitézy Dávid a Karmeilta helyzetéről mint beruházásról beszélt ezt követően, már a Karmelita bejáratánál. Felidézte, a Karmelitát és épületegyüttesét határok nélküli forrásokból építették meg, bármilyen veszélyhelyzet is volt, erről márpedig nem kérdezték meg soha az embereket; már egy teljes HÉV-telújítás árát elverték szerinte a kormány Várba költöztetésére. Feltette a kérdést, hogy tényleg ez volt-e a legfontosabb az ország számára, hogy álműemlékeket építve a Várba költöztesse a propagandatárcát és a Miniszterelnökséget, az álműemlékek építése ráadásul zárójelbe teszi az igaziakat és a hagyományt.

E ponton Magyar Péter megjegyezte, a Karmelita sosem volt miniszterelnöki hivatal, ahogy a Sándor-palota sem államfői munkahely.

A szót visszavéve Vitézy Dávid elmondta, a szemközti volt Honvéd főparancsnokság épülete sem az eredeti formájában épül vissza, ami „meglehetősen őszintétlen eljárás”, ez a beruházás zajlik még, 60 milliárdot tett rá félre az előző kormány.

A József főhercegi palota helyzetéről is beszélt a Honvéd főparancsnokság túloldalán a Karmelitához képest, amelynek nincs végleges funkciója, de a szóbeszéd szerint az Alkotmánybíróságot költöztették volna oda az Orbán-kormány folytatódása esetén.

A Palota rekonstrukciójáról is beszélt még Vitézy Dávid, amely végén 500 és 1000 milliárd forint lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz Vitézy Dávid szavai szerint.

Magyar Péter ezután két bejelentést tett:

torzó nem marad a Várban, mindent befejeznek

a funkcióval kapcsolatban társadalmi és szakmai konzultációt folytatnak, ami ne megy nap lesz.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda épületéről már ismert, a szociális és gyermekvédelmi tárca költözik oda.

A Belügyminiszter a kormányfői bejelentés szerint marad a Várban ott, ahol most van.

„De ami ennél fontosabb és sürgősebb, hogy megnyitjuk a Karmelita palotát hosszabb időre, látogatási időt biztosítunk, és megnyitjuk egy hétvégére Rogán Antal propagandaminisztériumát is” – hangzott a további bejelentés.

Időpontok a szabadkarmelita.hu portálon foglalhatók, ezzel a foglalással tekinthető meg mindkét épület. A Karmelita hétvégenként látogatható még. Magyar Péter bejelentése szerint minden ott marad, ahol volt, a Biblia, a vaságy és az iratmegsemmisítő is.

A Karmelita látogatható helyszínei:

a miniszterelnöki lakrész és dolgozói hely

a hátsó udvar

a színházterem, ahol korábban a Kormányinfók voltak.

