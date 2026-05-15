Nyitókép: YouTube/Magyar Péter Hivatalos

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt – cikkünk frissül

Infostart

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek” – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentést tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. A Karmelita és Cikkünk frissül.

„Holnap ismét Karmelita: meglepetés és bejelentés” – e felütés előzte meg Magyar Péter péntek délelőtti sajtótájékoztatóját. Ismert, csütörtökön zajlott a hivatalos átadás-átvétel utolsó formális aktusa a leköszönt Orbán-kormány tagjai és az új Tisza-kormány tagjai között, az esemény „feszült hangulatban” zajlott Magyar Péter szerint. Orbán Viktor nem volt ott, a leköszönt kormány tagjai átadták a hivatalos dokumentumokat az új minisztereknek, majd Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott. Ezt követte a péntek délelőtti.

A tájékoztató elején közölte: Pósfai Gábor belügyminisztert utasította, hogy bontsák le a kordont a Karmelita körül, ennek szimbolikus első lépése történik most.

Ezután azonnal megkezdte a bontást

  • Magyar Péter miniszterelnök
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter
  • Pósfai Gábor belügyminiszter.

Magyar Péter emlékeztetett rá, egykor Gyurcsány Ferenc a Kossuth teret műveleti területté nyilvánította miniszterelnökként, ugyanígy járt el szerinte Orbán Viktor is.

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek” – jegyezte meg még a kormányfő.

Vitézy Dávid a Karmeilta helyzetéről mint beruházásról beszélt ezt követően, már a Karmelita bejáratánál. Felidézte, a Karmelitát és épületegyüttesét határok nélküli forrásokból építették meg, bármilyen veszélyhelyzet is volt, erről márpedig nem kérdezték meg soha az embereket; már egy teljes HÉV-telújítás árát elverték szerinte a kormány Várba költöztetésére. Feltette a kérdést, hogy tényleg ez volt-e a legfontosabb az ország számára, hogy álműemlékeket építve a Várba költöztesse a propagandatárcát és a Miniszterelnökséget, az álműemlékek építése ráadásul zárójelbe teszi az igaziakat és a hagyományt.

E ponton Magyar Péter megjegyezte, a Karmelita sosem volt miniszterelnöki hivatal, ahogy a Sándor-palota sem államfői munkahely.

A szót visszavéve Vitézy Dávid elmondta, a szemközti volt Honvéd főparancsnokság épülete sem az eredeti formájában épül vissza, ami „meglehetősen őszintétlen eljárás”, ez a beruházás zajlik még, 60 milliárdot tett rá félre az előző kormány.

A József főhercegi palota helyzetéről is beszélt a Honvéd főparancsnokság túloldalán a Karmelitához képest, amelynek nincs végleges funkciója, de a szóbeszéd szerint az Alkotmánybíróságot költöztették volna oda az Orbán-kormány folytatódása esetén.

A Palota rekonstrukciójáról is beszélt még Vitézy Dávid, amely végén 500 és 1000 milliárd forint lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz Vitézy Dávid szavai szerint.

Magyar Péter ezután két bejelentést tett:

  • torzó nem marad a Várban, mindent befejeznek
  • a funkcióval kapcsolatban társadalmi és szakmai konzultációt folytatnak, ami ne megy nap lesz.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda épületéről már ismert, a szociális és gyermekvédelmi tárca költözik oda.

A Belügyminiszter a kormányfői bejelentés szerint marad a Várban ott, ahol most van.

„De ami ennél fontosabb és sürgősebb, hogy megnyitjuk a Karmelita palotát hosszabb időre, látogatási időt biztosítunk, és megnyitjuk egy hétvégére Rogán Antal propagandaminisztériumát is” – hangzott a további bejelentés.

Időpontok a szabadkarmelita.hu portálon foglalhatók, ezzel a foglalással tekinthető meg mindkét épület. A Karmelita hétvégenként látogatható még. Magyar Péter bejelentése szerint minden ott marad, ahol volt, a Biblia, a vaságy és az iratmegsemmisítő is.

A Karmelita látogatható helyszínei:

  • a miniszterelnöki lakrész és dolgozói hely
  • a hátsó udvar
  • a színházterem, ahol korábban a Kormányinfók voltak.

Cikkünk frissül.

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Helsinki repülőtere pénteken három órára felfüggesztette a légi forgalmat, miután a finn miniszterelnök drónfenyegetésről számolt be.

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a május 3-i Újpest-Ferencváros bajnoki mérkőzés eseményei nyomán mindkét klubot megbüntette, de más csapatok sem úszták meg szankciók nélkül.

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

