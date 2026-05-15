Fontos államtitkárt mutatott be Gajdos László

A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kőrösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában.

A Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken.

Közigazgatási rutinja és a fajmegőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon.

Munkájával új korszakot nyit a minisztérium a természeti kincseink és az állatvilág hatékony, gyakorlatias védelmében – tette hozzá Gajdos László.

A tárcavezető csütörtökön jelentette be, hogy a környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkári posztra Kertész-Káldosi Zsuzsannát jelölte.