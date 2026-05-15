Újabb lélektani határon túl az e-autótöltők száma

A MEKH tájékoztatása szerint 2025-ben intenzíven bővült a magyar elektromostöltő-infrastruktúra, a 2024. év végi adatokhoz képest – 3191 darab – több mint ezer berendezéssel több üzemelt Magyarországon. Az engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma mellett nőtt a töltésre fordított energiamennyiség negyedéves értéke is, elérte a 12 630 megawattórát (MWh).

A legtöbb töltőberendezés továbbra is a fővárosban volt elérhető, 1462 darab,

Pest vármegyében 510,

Hajdú-Bihar vármegyében 415,

Veszprém vármegyében pedig 210 berendezés üzemelt, míg

Nógrád vármegyében 31 berendezés állt a felhasználók rendelkezésére.

A 4227 töltőberendezés közül 3079 (váltakozó áramú) AC-töltésre, 813 (egyenáramú) DC-töltésre, 335 darab pedig AC és DC-töltésre egyaránt alkalmas volt, 2025 végén a töltőberendezéseken összesen 7530 csatlakozó működött, amelyek túlnyomó többsége (5393 darab) Type2 típusú AC töltésre használható eszköz volt. Az elosztói területeket tekintve a legtöbb, 1922 berendezés az ELMŰ Hálózati Kft. területén üzemelt, ezt követte az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 702, és az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. 590 darabbal.

A közleményben kitértek arra, hogy a tavalyi év utolsó negyedévében a szolgáltatók összesen 519 373 darab töltést regisztráltak. A 2024 utolsó negyedévében mért 8693 Mwh-hoz képest a töltésre felhasznált energia összmennyisége elérte a 12 630 MWh-t, ebből az AC töltések mennyisége 2158 MWh, a DC töltések mennyisége 10 472 MWh-t tett ki.

Az engedélyköteles elektromos töltőberendezésekről szóló részletes beszámoló, valamint a töltőberendezéseket tartalmazó interaktív térkép elérhető a MEKH honlapján.