ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.65
usd:
311.16
bux:
131696.18
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Cavan Images/Getty Images

Újabb lélektani határon túl az e-autótöltők száma

Infostart / MTI

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb elektromobilitási jelentése alapján 2025 végén már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt Magyarországon.

A MEKH tájékoztatása szerint 2025-ben intenzíven bővült a magyar elektromostöltő-infrastruktúra, a 2024. év végi adatokhoz képest – 3191 darab – több mint ezer berendezéssel több üzemelt Magyarországon. Az engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma mellett nőtt a töltésre fordított energiamennyiség negyedéves értéke is, elérte a 12 630 megawattórát (MWh).

  • A legtöbb töltőberendezés továbbra is a fővárosban volt elérhető, 1462 darab,
  • Pest vármegyében 510,
  • Hajdú-Bihar vármegyében 415,
  • Veszprém vármegyében pedig 210 berendezés üzemelt, míg
  • Nógrád vármegyében 31 berendezés állt a felhasználók rendelkezésére.

A 4227 töltőberendezés közül 3079 (váltakozó áramú) AC-töltésre, 813 (egyenáramú) DC-töltésre, 335 darab pedig AC és DC-töltésre egyaránt alkalmas volt, 2025 végén a töltőberendezéseken összesen 7530 csatlakozó működött, amelyek túlnyomó többsége (5393 darab) Type2 típusú AC töltésre használható eszköz volt. Az elosztói területeket tekintve a legtöbb, 1922 berendezés az ELMŰ Hálózati Kft. területén üzemelt, ezt követte az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 702, és az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. 590 darabbal.

A közleményben kitértek arra, hogy a tavalyi év utolsó negyedévében a szolgáltatók összesen 519 373 darab töltést regisztráltak. A 2024 utolsó negyedévében mért 8693 Mwh-hoz képest a töltésre felhasznált energia összmennyisége elérte a 12 630 MWh-t, ebből az AC töltések mennyisége 2158 MWh, a DC töltések mennyisége 10 472 MWh-t tett ki.

Az engedélyköteles elektromos töltőberendezésekről szóló részletes beszámoló, valamint a töltőberendezéseket tartalmazó interaktív térkép elérhető a MEKH honlapján.

Kezdőlap    Gazdaság    Újabb lélektani határon túl az e-autótöltők száma

mekh

elektromos töltő

magyar energetikai és közmű-szabályozási hivatal

elektromibilitás

e-mobilitás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér a stratégiai tartalék újbóli felszabadítása után: Magyarország mennyiségi oldalról „rendben van”

Hortay Olivér a stratégiai tartalék újbóli felszabadítása után: Magyarország mennyiségi oldalról „rendben van”

A gazdasági és energetikai miniszter összesen 575 millió liternyi tartalék üzemanyag felszabadítására adott utasítást az ellátás zavartalanságának biztosítására; a biztonsági kőolajtermék-készletet legkésőbb június 30-ig vissza kell tölteni. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint a döntés alapján az új kormány fenntartja a védett árat, az ehhez szükséges üzemanyag-mennyiséget a stratégiai készletek egy részének további felszabadításából fedezi.
Orbán Viktornak üzent Magyar Péter, keményen odamond

Orbán Viktornak üzent Magyar Péter, keményen odamond

Az új miniszterelnök ismét a végkielégítésről posztolt.
 

Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Havasi Bertalan: jár a végkielégítés, akár perelek is érte

Fontos államtitkárt mutatott be Gajdos László

Találkozott az Akadémia új elnökével a tudományos és technológiai miniszter

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Rétvári Bence: meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz-alapítvány forrásainak elvonásával

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására

Gulyás Gergely reagált a kordonbontás alkalmával elhangzottakra

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?

Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?

A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is. Szabó Bence százados a belügyminiszter kabinetirodáján dolgozik majd, ahol feladata az állomány véleményének becsatornázása lesz. A politikai erőviszonyok is jelentősen átrendeződtek: a 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Párt támogatottsága 69 százalékra nőtt a választani tudó szavazók körében, miközben a Fideszé 23 százalékra csökkent. Török Gábor politológus szerint a Tisza lendülete addig tarthat ki, amíg nem jelenik meg egy valódi, fajsúlyos kihívó a politikai palettán, a 2026-os választások egyik legfontosabb kérdése pedig éppen az lesz, feltűnik-e egy ilyen szereplő és honnan érkezik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy magyar csaló éveken át csapolta Johnny Depp bankszámlájá: elképesztő, mire verte el a 220 milliót

Egy magyar csaló éveken át csapolta Johnny Depp bankszámlájá: elképesztő, mire verte el a 220 milliót

Két év alatt több mint 220 millió forintot költött el Johnny Depp számlájáról egy 27 éves budapesti férfi.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

The US president says he wants Beijing and Taipei to "cool down" tensions over the self-governing island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 18:58
Haditermelésre állhat át egyre több európai üzem
2026. május 15. 18:46
Figyelem: nekik mindenképpen foglalkozniuk kell az adóbevallással
×
×