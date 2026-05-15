2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Nyitókép: Unsplash

Haditermelésre állhat át egyre több európai üzem

Ez lehet a megmentője a szenvedő német autógyártóknak.

Egyre inkább közeledik egymáshoz a válságba került német autóipar, és az Európában soha nem látott tempóban felfutó hadiipar – írja a VG. A francia-német KNDS harcjárműgyártó német sajtóértesülések szerint tárgyalásokat folytat a Mercedes-Benz egyik németországi gyárának átvételéről, közben pedig egy Volkswagen-üzem megszerzését is vizsgálja.

A Berlin déli részén, Ludwigsfeldében található üzemben jelenleg főleg a Sprinter haszonjárművek alvázait gyártják. A termelés jövője azonban bizonytalanná vált, mivel 2030-tól a lengyelországi Jaworba költöztetnék a Sprinter gyártását.

A hadiipari vállalat pedig közben történelmi kapacitásbővítésre készül. A KNDS a következő években egymilliárd eurót költene új gyártókapacitásokra. Az európai hadseregek ugyanis egyre nagyobb mennyiségben rendelnek harcjárműveket és páncélozott katonai eszközöket – teszik hozzá a cikkben.

A várható megrendelések között szerepelhet akár 3000 Boxer páncélozott jármű beszerzése is a német hadsereg részéről.

Ennek gyártását a KNDS és a Rheinmetall végzi, de a jelenlegi kapacitások már nem elegendők az ekkora volumen kiszolgálására. Bár már történt gyárbővítés Münchenben, de jelenleg legfeljebb havi tíz Boxer előállítására képesek.

A hírek szerint először csak a létesítmény egy részét bérelhetné ki a KNDS, ahol párhuzamosan készülhetnének katonai járművek és Mercedes-haszonjárművek, mielőtt teljes tulajdonosváltás történne. Közben a KNDS a Volkswagen osnabrücki üzemének megszerzését is vizsgálja. Ezen üzem után a Rheinmetall is érdeklődött korábban, de végül visszalépett.

Kuzmányi István az Arénában: hamarosan újra láthatjuk Erdő Pétert, egy pápalátogatásért nagyon drukkolok
Egy éve választották meg az új pápát, XIV. Leót, a 267. római katolikus egyházfőt. Kuzmányi István diakónus szerint a katolikusoknak, de a nem hívők számára is nagy jelentőséggel bír a pápa prófétai hangja, amely a társadalmi igazságosság és a béke megteremtésének szempontjából is iránymutató. A Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője az InfoRádió Aréna című műsorában a súlyos betegségéből lábadozó Erdő Péter bíborosról is beszélt, aki jelenleg is „el tudja látni a feladatait”. De érkezik-e Magyarországra majd Ferenc pápa után a következő is?
Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Nincs akadálya a gördülékeny átadás-átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy „mamut intézményből” egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni – közölte Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter pénteken a délelőtti állományülést követően. Visszatérnek a „régi” épületükbe.
 

Rossz hír: úgy néz ki, megérkezett Magyarország szomszédjába a hantavírus

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerint egy partiumi betegnél, de a közegészségügyi intézet (INSP) további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak "fertőzésgyanúként" kezeli az esetet.

Megszólalt saját jövőjéről Arne Slot: utolsó napjait tölti a Liverpool kispadján a holland mester?

Arne Slot meg van győződve arról, hogy a következő szezonban is ő irányítja a Liverpoolt annak ellenére, hogy a bajnoki címvédés kudarcba fulladt, a szurkolók türelme pedig fogy.

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump said Xi Jinping had asked directly if the US would defend Taiwan, and he had responded, "I don't talk about that".

