Egyre inkább közeledik egymáshoz a válságba került német autóipar, és az Európában soha nem látott tempóban felfutó hadiipar – írja a VG. A francia-német KNDS harcjárműgyártó német sajtóértesülések szerint tárgyalásokat folytat a Mercedes-Benz egyik németországi gyárának átvételéről, közben pedig egy Volkswagen-üzem megszerzését is vizsgálja.

A Berlin déli részén, Ludwigsfeldében található üzemben jelenleg főleg a Sprinter haszonjárművek alvázait gyártják. A termelés jövője azonban bizonytalanná vált, mivel 2030-tól a lengyelországi Jaworba költöztetnék a Sprinter gyártását.

A hadiipari vállalat pedig közben történelmi kapacitásbővítésre készül. A KNDS a következő években egymilliárd eurót költene új gyártókapacitásokra. Az európai hadseregek ugyanis egyre nagyobb mennyiségben rendelnek harcjárműveket és páncélozott katonai eszközöket – teszik hozzá a cikkben.

A várható megrendelések között szerepelhet akár 3000 Boxer páncélozott jármű beszerzése is a német hadsereg részéről.

Ennek gyártását a KNDS és a Rheinmetall végzi, de a jelenlegi kapacitások már nem elegendők az ekkora volumen kiszolgálására. Bár már történt gyárbővítés Münchenben, de jelenleg legfeljebb havi tíz Boxer előállítására képesek.

A hírek szerint először csak a létesítmény egy részét bérelhetné ki a KNDS, ahol párhuzamosan készülhetnének katonai járművek és Mercedes-haszonjárművek, mielőtt teljes tulajdonosváltás történne. Közben a KNDS a Volkswagen osnabrücki üzemének megszerzését is vizsgálja. Ezen üzem után a Rheinmetall is érdeklődött korábban, de végül visszalépett.