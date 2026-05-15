2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Egy csomó 7.62-es puskalőszer egy dobozban.
Nyitókép: Unsplash

Szlovákia lett a NATO egyik fő lőszergyártója – vázolta a jövőt is a szlovák államfő

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A fegyveripari befektetések révén Szlovákia lett a NATO egyik fő lőszergyártója – jelentette ki a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozója után Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök, aki hozzátette, az ország milliós nagyságrendben szállít kereskedelmi alapon lőszert Ukrajnának, és ez a szám tovább fog növekedni.

Peter Pellegrini szerint annak ellenére, hogy feszültség mutatkozik a NATO-tagállamok és az Egyesült Államok között, az Észak-atlanti Szövetség továbbra is egységes. „Természetesen meg kell erősíteni a szövetség európai szárnyát, de nem mint különálló egységet, hanem a védelemért vállalt felelősség, és a NATO önvédelmi képességeinek jegyében. Ehhez pedig növelni kell a védelmi kiadásokat” – mondta az államfő, aki szerint jelentős probléma a fegyveripar nem megfelelő kapacitása.

„Még ha milliárdok állnának is a rendelkezésükre, még ha az országok költségvetése lehetővé tenné is a fegyverkezésre fordítható összegek gyors emelését, akkor sem lehetne reálisan felhasználni ezeket a forrásokat. Ennek az az oka, hogy a kapacitás nem elégséges, ezért nem tudná a NATO hadseregeinek minden igényét kielégíteni” – mondta a szlovák köztársasági elnök, és hozzátette:

Szlovákia komoly előrelépést tett ezen a területen, és jelentős összeget fektetett be a fegyveriparba.

Tájékoztatása szerint ez az összeg a GDP közel három százalékát teszi ki.

Peter Pellegrini szerint ennek köszönhető, hogy Szlovákia ma már a NATO egyik fő lőszergyártója, az ország milliós nagyságrendben szállít kereskedelmi alapon lőszert Ukrajnának, és ez a szám tovább fog növekedni. Az államfő úgy látja, hogy Ukrajna a modern hadviselés egyik legjobb ismerője, és ezt a tudását megoszthatja a szomszédos országokkal.

A köztársasági elnök elmondta, Szlovákia komoly előnyben van a fegyveripari beruházások terén, számos területen megelőzi a többi NATO-országot is, de nincs abban a helyzetben, hogy villámgyorsan megsokszorozza a védelmi kiadásokat. Fontosnak nevezte, hogy Szlovákia teljesítse a kétszázalékos kötelezettségvállalását.

„Nem tudjuk felvenni a versenyt olyan országokkal, mint például Lengyelország, amely idén majdnem öt százalékot fog védelemre költeni, vagy a balti országokkal, amelyek már ma is elérik az öt százalékot. Tíz évünk van erre, és azt hiszem, fokozatosan elérjük mi is ezeket a százalékokat”

– mondta. A szlovák államfő szerint a Barak légvédelmi rendszer mellett Szlovákiának olcsóbb védelemre is szüksége van – olyan drónokra, amelyek képesek megsemmisíteni más drónokat. „Nagyon örülök, hogy Szlovákia most innovatív hazai vállalatokkal, és a trencséni repülőgép-szervizzel együttműködve saját drónokat gyárt, amelyeket ilyen célokra is be lehet vetni” – tette hozzá a szlovák államfő.

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Jelentős forintgyengülés volt éjszaka

Éjszaka jelentősen gyengült a forint: az eurót 360, a dollárt 309 forint körül jegyzik, ami mindkét devizával szemben több mint két egységnyi elmozdulást jelent. A nemzetközi devizapiacon a dollár erősödése dominált, az dollárindex egyhavi csúcsra emelkedett, és a hét egészében március eleje óta a legjelentősebb heti erősödés felé tart. A dollár erejét az ellenálló amerikai gazdasági adatok – a növekvő kiskereskedelmi forgalom és a stabil munkaerőpiaci mutatók – támasztják alá. Pénteken itthon nem várható jelentős adatközlés, a tengerentúlról pedig az áprilisi ipari termelési adat érkezik délután.

Kiadták a figyelmeztetést: fiatal barnamedve kószálhat Borsodban, legyen mindenki óvatos

Egyre több helyről érkeznek medveészlelések Borsodból, a szakértők szerint pedig nagy valószínűséggel ugyanaz a fiatal barnamedve bukkan fel újra és újra a térségben.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

