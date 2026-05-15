Szlovákia lett a NATO egyik fő lőszergyártója – vázolta a jövőt is a szlovák államfő

Peter Pellegrini szerint annak ellenére, hogy feszültség mutatkozik a NATO-tagállamok és az Egyesült Államok között, az Észak-atlanti Szövetség továbbra is egységes. „Természetesen meg kell erősíteni a szövetség európai szárnyát, de nem mint különálló egységet, hanem a védelemért vállalt felelősség, és a NATO önvédelmi képességeinek jegyében. Ehhez pedig növelni kell a védelmi kiadásokat” – mondta az államfő, aki szerint jelentős probléma a fegyveripar nem megfelelő kapacitása.

„Még ha milliárdok állnának is a rendelkezésükre, még ha az országok költségvetése lehetővé tenné is a fegyverkezésre fordítható összegek gyors emelését, akkor sem lehetne reálisan felhasználni ezeket a forrásokat. Ennek az az oka, hogy a kapacitás nem elégséges, ezért nem tudná a NATO hadseregeinek minden igényét kielégíteni” – mondta a szlovák köztársasági elnök, és hozzátette:

Szlovákia komoly előrelépést tett ezen a területen, és jelentős összeget fektetett be a fegyveriparba.

Tájékoztatása szerint ez az összeg a GDP közel három százalékát teszi ki.

Peter Pellegrini szerint ennek köszönhető, hogy Szlovákia ma már a NATO egyik fő lőszergyártója, az ország milliós nagyságrendben szállít kereskedelmi alapon lőszert Ukrajnának, és ez a szám tovább fog növekedni. Az államfő úgy látja, hogy Ukrajna a modern hadviselés egyik legjobb ismerője, és ezt a tudását megoszthatja a szomszédos országokkal.

A köztársasági elnök elmondta, Szlovákia komoly előnyben van a fegyveripari beruházások terén, számos területen megelőzi a többi NATO-országot is, de nincs abban a helyzetben, hogy villámgyorsan megsokszorozza a védelmi kiadásokat. Fontosnak nevezte, hogy Szlovákia teljesítse a kétszázalékos kötelezettségvállalását.

„Nem tudjuk felvenni a versenyt olyan országokkal, mint például Lengyelország, amely idén majdnem öt százalékot fog védelemre költeni, vagy a balti országokkal, amelyek már ma is elérik az öt százalékot. Tíz évünk van erre, és azt hiszem, fokozatosan elérjük mi is ezeket a százalékokat”

– mondta. A szlovák államfő szerint a Barak légvédelmi rendszer mellett Szlovákiának olcsóbb védelemre is szüksége van – olyan drónokra, amelyek képesek megsemmisíteni más drónokat. „Nagyon örülök, hogy Szlovákia most innovatív hazai vállalatokkal, és a trencséni repülőgép-szervizzel együttműködve saját drónokat gyárt, amelyeket ilyen célokra is be lehet vetni” – tette hozzá a szlovák államfő.