Shakiráé a vb-dal, mutatjuk!

A FIFA és Shakira magyar idő szerint ma hajnalban tette közzé a 2026–os labdarúgó–vb hivatalos dalát – írja az M4 Sport.

A Dai Dai című dalt a kolumbiai Shakira Burna Boyjal közösen adja elő.

Shakira 2010–ben és 2014–ben is készített hivatalos dalt a tornára, míg a nigériai énekesnek ez az első ilyen jellegű szerepvállalása. A Dai Dai a FIFA szerint a futball és a kultúra egységét ünnepli, kiegészülve a két alkotó energikus előadásmódjával.

A dal végén elhangzik Pelé, Maradona, Maradona, Romário, Cristiano Ronaldo, Ribéry, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé és Salah neve, míg a csapatok közül többek között Brazíliát, Argentínát, Uruguayt, Kolumbiát, az USA-t, Spanyolországot és Franciaországot is megemlítik.

A FIFA korábban már bejelentette, hogy a vb–döntő félidei show–műsorában többek között Shakira, Madonna és a BTS is fellép majd.

A dal jogdíjaiból származó bevételeket a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Global Citizen Education Fund névre hallgató alapja kapja majd, a FIFA kimondott célja, hogy a torna végére 100 millió dollárt gyűjtsön össze arra, hogy a gyermekek a világ minden táján minőségi oktatáshoz és sportolási lehetőségekhez jussanak. Az első összeget, 250 ezer dollárt a Sony Music ajánlotta fel.