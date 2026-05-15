Mexikóváros, 2018. október 12.Shakira kolumbiai énekesnő koncertet ad Mexikóvárosban 2018. október 11-én. (MTI/EPA/Jorge Nunez)
Shakiráé a vb-dal, mutatjuk!

A FIFA és Shakira péntek reggel állt elő az opusszal, amit mostanában unalomig hallhatunk majd. De jótékony célja is lesz a jogdíjakból befolyt pénznek.

A FIFA és Shakira magyar idő szerint ma hajnalban tette közzé a 2026–os labdarúgó–vb hivatalos dalát – írja az M4 Sport.

A Dai Dai című dalt a kolumbiai Shakira Burna Boyjal közösen adja elő.

Shakira 2010–ben és 2014–ben is készített hivatalos dalt a tornára, míg a nigériai énekesnek ez az első ilyen jellegű szerepvállalása. A Dai Dai a FIFA szerint a futball és a kultúra egységét ünnepli, kiegészülve a két alkotó energikus előadásmódjával.

A dal végén elhangzik Pelé, Maradona, Maradona, Romário, Cristiano Ronaldo, Ribéry, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé és Salah neve, míg a csapatok közül többek között Brazíliát, Argentínát, Uruguayt, Kolumbiát, az USA-t, Spanyolországot és Franciaországot is megemlítik.

A FIFA korábban már bejelentette, hogy a vb–döntő félidei show–műsorában többek között Shakira, Madonna és a BTS is fellép majd.

A dal jogdíjaiból származó bevételeket a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Global Citizen Education Fund névre hallgató alapja kapja majd, a FIFA kimondott célja, hogy a torna végére 100 millió dollárt gyűjtsön össze arra, hogy a gyermekek a világ minden táján minőségi oktatáshoz és sportolási lehetőségekhez jussanak. Az első összeget, 250 ezer dollárt a Sony Music ajánlotta fel.

Diplomáciai pofon Pozsonynak? Berlin cáfolta Robert Fico szavait
Robert Fico moszkvai útja után diplomáciai vita alakult ki Szlovákia és Németország között. Ivan Korcok volt szlovák külügyminiszter szerint Friedrich Merz német kancellár lemondta tervezett szlovákiai látogatását, miután Fico Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A német kormány ugyanakkor azt állítja: ilyen hivatalos látogatás eleve nem is volt napirenden.
 

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek” – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentést tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. A Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda látogatható lesz. Ennek módjáról is bejelentések jöttek.
 

Adatból döntés, döntésből profit: merre tart az AI a magyar mezőgazdaságban?

A mesterséges intelligenciáról a legtöbben még mindig a látványos képfelismerésre gondolnak – pedig az igazi áttörés sokszor a háttérben történik: döntéstámogatásban, adminisztráció-kiváltásban és a gazdaságok jövedelmezőségének javításában. A Portfolio AgroFuture 2026 konferencián Maróti Miklós, az AgroVIR ügyvezetője is előad; ennek apropóján beszélgettünk vele arról, hol tart ma az AI a mezőgazdaságban, kinek elérhető, és hogyan definiálhatja újra az ágazat működését.

Nagy esőre van kilátás a hétvégén: nagyon kellett a földeknek, de kinti programot ne szervezz

A földek rég vártak már egy olyan kiadós esőre, mint amilyen a hétvégén - az előrejelzés szerint - érkezik hazánkba.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals announced

There were plenty of choreographed ceremonies but no trade breakthroughs after the two-day visit.

2026. május 15. 12:11
Döntés született Bognár György jövőjéről a Paksnál
2026. május 15. 11:18
Kimaradt a Real Madrid középpályása a vb-keretből
