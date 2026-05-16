Infostart.hu
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Sörös Sándor

Infostart / MTI

Hetvennégy éves korában pénteken elhunyt Sörös Sándor színművész – tudatta a család.

Az Őze Lajos-díjas, Fényhang-életműdíjas színművész hosszan tartó betegség után hunyt el május 15-én.

Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett, Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Vígszínházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett. Később szabadúszóként ténykedett.

Pályafutása során több magyar ősbemutatóban – köztük a Kőműves Kelemen és a Légköbméter című darabban – kapott jelentős szerepet. A Rock Színház alapító tagjaként Tigellinus szerepét énekelte az első magyar rockopera, a Sztárcsinálók 1981-es ősbemutatójában.

Fellépett többek között a Karinthy Színház és a Budaörsi Játékszín előadásaiban is. Színházi munkái mellett számos filmes és televíziós szerepet vállalt, amelyek között olyan ismert alkotások is megtalálhatók, mint a 80 huszár, az István, a király és a Hamis a baba című film.

Sokat foglalkoztatott szinkronszínész volt. Többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert.

Sörös Sándor munkájáért az Őze Lajos színművész emlékére a Gyulai Várszínház által alapított Őze Lajos-díjat 1993-ban nyerte el. A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) Szinkron Alapszervezete a magyar szinkronszakma kiválóságait elismerő Fényhang-életműdíjat kimagasló teljesítményéért 2025-ben ítélték oda számára.

Az új miniszterelnök ismét a végkielégítésről posztolt.
 

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
A befektetők ma is elsősorban az iráni háború friss fejleményeire fókuszálnak, illetve az amerikai-kínai kereskedelmi találkozóra; Hszi Csin-ping kínai elnök arra figyelmeztetett, hogy a Tajvan körüli feszültségek „összecsapásokat, sőt akár konfliktusokat" is kiválthatnak az Egyesült Államok és Kína között. Donald Trump amerikai elnök szeptember 24-re meghívta Hszi elnököt a Fehér Házba, ami arra utal, hogy a tárgyalások túlmutatnak az e heti, kétnapos pekingi csúcstalálkozón. Az ázsiai tőzsdéken esést láthattunk, Európában is borongósan zajlik a nap. A hazai piacon is bőven vannak izgalmak, hiszen ma hajnalban tette közzé legfrissebb gyorsjelentését az OTP: a bank újra megverte az elemzői profitvárakozásokat, de első ránézésre nem tűnik erősnek a negyedév, hiszen a profit alaposan visszaesett, főként a rekordközeli adóterhek miatt. Eközben pedig a 4iG árfolyama is nagy nyomás alá került. Az amerikai kötvényhozamok emelkednek, ami nem kedvez a tőzsdéknek, az amerikai tőzsdék komolyabb eséssel zárták a napot.

Két év alatt több mint 220 millió forintot költött el Johnny Depp számlájáról egy 27 éves budapesti férfi.

The US president says he wants Beijing and Taipei to "cool down" tensions over the self-governing island.

