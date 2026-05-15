Kutatás: minden ötödik magyar szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Az online kérdőíves kutatást 2026. január 20. és február 2. között végezték a Randivonal.hu felhasználóinak körében, melyen csaknem 2100-an vettek részt.

A Randivonal.hu összegyűjtött néhány külföldi példát a közelmúltból a témában. Például volt egy nő, aki elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő pedig házasságot kötött egy általa létrehozott AI-személyiséggel. Aztán bekerült a hírekbe egy olyan házas férfi is, aki teljes érzelmi kötődést épített ki a ChatGPT-vel, sőt meg is kérte a kezét. Mindezek az esetek jól szemléltetik, milyen valószerűtlen kötődésekre is képesek lehetnek az emberek, ha kapcsolódási vágyaik nem teljesülnek a való életben.

Úgy tűnik, nem csak külföldön jellemző tendencia az AI-hoz kötődés, ugyanis sokkoló számokra derült fény a párkeresők mesterséges intelligencia használatáról a hazai kutatás alapján. Mint kiderült, tízből hat Randivonal felhasználó kérte már az életében legalább egyszer a mesterséges intelligencia segítségét, 45 százalékuk eddig többször is felkereste már valamelyik AI-platformot.

A párkeresők közül arányaiban a legtöbben (93 százalék) információgyűjtésre szokták használni a mesterséges intelligenciát, és a megkérdezettek egyharmada napi szinten veszi igénybe.

„Talán nem meglepő, hogy a fiatalabbak nyitottabbak az AI-ra. A 20 és 49 év közöttiek valamivel több mint a fele fordult már többször is a mesterséges intelligenciához, de minden harmadik 60 év felettiről is elmondható ugyanez” – közölte Weiler Péter a Randivonal.hu vezérigazgatója.

Tanácsadó, beszélgetőpartner és lassan lelkitárs is lesz az AI?

A társkereső oldal közleménye szerint minden harmadik párkereső kérte már a mesterséges intelligencia segítségét az online társkeresőn bemutatkozó szöveg vagy a saját gondolatainak megfogalmazásában, és tízből egy megkérdezett napi rendszerességgel használja valamelyik AI-platformot csevegésre. További érdekesség, hogy a megkérdezettek 27 százaléka fordult már az AI-hoz lelki problémával, és 8 százalékuk napi szinten keresi fel emiatt. Emellett a magány érzésének oldásában is kézenfekvő megoldásnak tűnik a mesterséges intelligencia, ugyanis

minden ötödik párkereső fordult már azért az AI-hoz, hogy ne érezze magát magányosnak, és 10 százalékuk ezt legalább heti rendszerességgel teszi.

„A kutatások szerint a szinglik gyakrabban érzik magukat magányosnak, és a megkérdezett párkeresők közül sokan vannak, akik az AI társaságát keresik, hogy megosszák vele a problémáikat” – emelte ki Dr. Rövid Irén szociológus, a szingliterkep.hu alapítója. „Tízből négy válaszadó fordult már a mesterséges intelligenciához azért, hogy legyen kivel beszélgetnie” – tette hozzá a szociológus.

Mi lesz az emberi kapcsolatokkal?

A megtapasztalt segítség mellett a félelmek és kétségek is erősen jelen vannak a kutatásban résztvevőknél. Tízből hárman attól tartanak, hogy az AI kiváltja az emberi kapcsolatokat, és

a társkeresők mintegy egyötöde aggódik, hogy leendő párja inkább az AI-val, mint vele osztja meg majd a gondolatait.

Mindezt viszont megkérdőjelezi az az eredmény, amely szerint legalább ugyanennyien úgy vélik, hogy az AI jobban meg tudja érteni őket, mint az emberek, de csak 11 százalék szerint lehet a mesterséges intelligenciával emberi kapcsolatot kialakítani.

„A párkeresők többsége tehát még mindig a személyes kapcsolatokban hisz, egy valóságos kapcsolatra, létező, megbízható, támogató társra vágyik”

– fogalmazott Weiler Péter.

A közlemény szerint a nők közül jóval többen vannak azok, akik tartanak attól, hogy az AI átveszi majd az emberi kapcsolatok helyét, és a közösségbe tartozás helyett inkább a mesterséges intelligencia társaságát keressük majd. A nőkhöz képest a férfiaknál viszont valamivel többen gondolják úgy, hogy lehet a mesterséges intelligenciával is olyan kapcsolatot kialakítani, mint egy emberrel, illetve érzik úgy, hogy a mesterséges intelligencia jobban meg tudja őket érteni, mint az emberek.