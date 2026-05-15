Döntés született Bognár György jövőjéről a Paksnál

A paksi egyesület honlapjára felkerült pénteki közleményben jelezték, Bognár szerződése júniusban járt volna le, ezt a megállapodást toldották meg most egy évvel.

A közlemény szerint a 64 éves szakember eddig 213 mérkőzésen ült a paksi kispadon, ezekből 108-at győzelemmel zárt, 44 alkalommal végzett döntetlenre a csapattal, s 61 vereséget szenvedett. Csak az élvonalbeli bajnokságot illetően 174 mérkőzésből 81-et vett sikerrel a Paks az ő irányításával.

Bognár György az elmúlt öt évben kétszer – 2024-ben és tavaly – Magyar Kupát nyert, 2024-ben pedig az NB I-ben ezüst-, tavaly bronzérmet szerzett a Pakssal. Az együttes kedvező helyzetből várja a Fizz Liga hétvégi zárófordulóját, és ismét harmadik lehet.

„Inkább szakmai kérdéseket kellett megbeszélnünk, miután ez az év egy kicsit gyengébbre sikeredett játékminőségben és eredményekben is. Fontos volt, hogy Haraszti Zsolt tulajdonossal egy hullámhosszra kerüljünk és átlássuk a jövő évi célokat” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a szakember. „Ebben az idényben sok fiatal játékos kapott sok játékpercet, gyakran egyszerre, és amikor 5-6 fiatal van egyszerre a pályán, az már NB I-es szinten egy kicsit sántít” – tette hozzá.

Bognár György úgy fogalmazott, „komoly eredmény lesz”, ha sikerül bronzérmes pozícióban zárniuk a Fizz Ligában, s jelezte, mind a Debrecen, mind pedig a Zalaegerszeg látványosabb, kreatívabb futballt játszott, mint a Paks, ugyanakkor egyik rivális sem sebezhetetlen, és egyik sem jobb csapat, mint a tolnai együttes.

„Nagy változások nem várhatók jövőre a keretben, de most a legfontosabb, hogy ezt az idényt zárjuk le sikeresen” – jelentette ki.