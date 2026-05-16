2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Vitézy Dávid kemény üzenetet küldött a MÁV menedzsmentjének

Infostart / MTI

A közlekedési és beruházási miniszter a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntést, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében. Vitézy Dávid erről az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt.

„Meg fogjuk nézni azokat az ügyeket, amelyek a MÁV-ot érintik, és ennek nyomán fogjuk meghozni azokat a döntéseket, hogy milyen struktúrában történik a MÁV vezetése a jövőben” – fogalmazott a tárcavezető a vasúttársaság vezetőjének jövőjét érintő kérdésre.

A gyomai baleset okairól feltett kérdésre válaszolva kijelentette, hogy annak megállapítása nem a miniszter feladata. A pontos okokat, köztük az esetleges emberi mulasztást, a rendőrségnek, a Közlekedésbiztonsági Szervezetnek és a MÁV belső vizsgálatának kell feltárnia.

„Nekem miniszterként azt kell megnéznem, hogy hogyan tudjuk a mai technológiai szinten a leginkább azt elérni és szavatolni, hogy az emberi hibát minél inkább ki tudjuk küszöbölni” – tette hozzá.

Elmondta: azért ment azonnal a baleset helyszínére, mert másfajta miniszteri működést akar mutatni, megjegyezte azt is, hogy miniszterként itt találkozott első alkalommal a MÁV vezérigazgatójával.

A balesetben a miniszter szerint szerepet játszott, hogy a vonat a megengedett óránként 40 kilométeres sebesség több mint kétszeresével haladt, amit a vonatbefolyásoló fedélzeti berendezéssel meg lehetett volna előzni. Hozzátette, hogy erre volt uniós pénz, de az előző kormány „három évig szórakozott vele”, majd a választások előtt két héttel Magyarország elbukta a forrást.

Le kell zárni a „vasútrombolás korszakát”, amely az előző évek közlekedéspolitikáját jellemezte – hangsúlyozta.

Lázár János minisztersége alatt leálltak a vasúti járműbeszerzések, a HÉV-fejlesztések, több infrastrukturális beruházás, valamint bezártak vidéki vasútvonalakat is – jegyezte meg, példaként erre Komlót említette, ahol szerinte népszerű volt a vasút, a pótlóbusz pedig lassabb lett, miközben a pályát a tehervonatok miatt továbbra is fenn kell tartani.

A miniszter szerint

a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya-koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket és a járműjavítók privatizációját.

A MÁV nagy járműjavítóit „magánkézbe adták”, orosz-egyiptomi üzletekbe vitték, majd ezek csődbe mentek, most pedig azt próbálják menteni, ami menthető – fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy az idei balatoni szezonban kevesebb működőképes Intercity kocsija van a MÁV-nak mint akár öt éve, de mindent meg fognak tenni, hogy nyáron ebből minél kevesebbet érzékeljenek az utasok – jegyezte meg.

Az uniós forrásokra kitérve elmondta: a kormány egyik legfontosabb feladata ezek hazahozása. Szerinte Magyarország két év alatt összesen 2 milliárd eurót, akkori árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, amit környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például HÉV-re vagy vasútra lehetett volna fordítani.

A még megmenthető forrásokat vasúti, HÉV-, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és víziközmű-fejlesztésekre fordítanák.

Vitézy Dávid megerősítette, hogy lesz HÉV-fejlesztés, és az uniós forrásokat úgy alakítják, hogy a legfontosabb kötöttpályás beruházásokra jusson pénz.

A Budapest-Belgrád vasút és a mohácsi híd titkosított szerződéseit nyilvánosságra akarják hozni, az utóbbit lehet a leggyorsabban, mert az magyar állami döntésen múlik.

A Budapest-Belgrád vasútnál a legfontosabb feladatnak a személyforgalom elindítását nevezte, de céldátumot nem mondott.

Vizsgálat Budapesten

A budapesti beruházásokról szólva azt mondta: gyorsan fel akarnak lépni a reklámszennyezés ellen, elindítanák a budai fonódó villamos meghosszabbítását a Szent Gellért tértől dél felé, és együttműködnének a fővárossal Rákosrendező ügyében is. Azt is közölte, hogy megvizsgálják a Belügyminisztérium történeti épületének eladását, amelyet ugyanaz az arab befektető vett meg, akinek Rákosrendezőt is el akarták adni.

Az Orbán-kormány várbeli minisztériumi beruházásait Vitézy Dávid élesen bírálta.

Azt mondta, a Várban megvalósított kormányzati épületfejlesztések költségei jóval 500 milliárd forint felett vannak, teljes befejezéssel inkább az 1000 milliárd forinthoz közelítenek. A magyar embereket soha nem kérdezték meg arról, hogy pályaudvarok, kórházak, HÉV-ek vagy biztonsági berendezések helyett erre akarják-e költeni az állami forrásokat – hangsúlyozta.

Miniszterként adott első televíziós interjújában a saját mozgásteréről azt mondta: Magyar Péter világos elvárásokat fogalmazott meg vele szemben. Ezek közé sorolta a korrupcióval szembeni zéró toleranciát, a hatalmi arrogancia felszámolását és a szakmaiság elsődlegességét. Szerinte ezek különösen fontosak egy olyan „fertőzött területen”, mint az általa vezetett minisztérium.

Orbán Viktornak üzent Magyar Péter, keményen odamond

Komolyabb esés volt az amerikai tőzsdéken

Egy magyar csaló éveken át csapolta Johnny Depp bankszámlájá: elképesztő, mire verte el a 220 milliót

Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

