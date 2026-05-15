2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Tükörtermében 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Fontos posztról távozik Semjén Zsolt

Infostart / MTI

Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök-helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről – tudatta a szervezet a honlapján.

A védegylet csütörtökön a honlapján azt írta: a vadásztársadalom a napokban a Nimród Vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt (a KDNP elnöke) lemondott a szervezet éléről.

Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette - közölték.

Azt írták, „döntését tudomásul véve, a vadgazdálkodó szervezetek és vadászok nevében ezúton is őszinte köszönetünket fejezzük ki mindazért, amit természeti értékeink, köztük a magyar vadállomány védelme érdekében tett a több mint másfél évtizedes elnöksége alatt. Megteremtette a vadgazdálkodás és a vadászat olyan jogszabályi környezetét, illetve oly módon javította a gazdálkodás feltételeit, hogy Magyarországon az ágazat minden szereplője jól érezhette magát” – fogalmaztak.

Közölték, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd.

lemondás

semjén zsolt

országos magyar vadászati védegylet

Diplomáciai pofon Pozsonynak? Berlin cáfolta Robert Fico szavait
Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Vasárnap a Petőfi híd megtisztításával folytatódik a Budapesti Közművek tavaszi hídmosási programja. A munkálatok 6.30 és 15.30 között zajlanak: a hidat melegvizes, kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószerrel és magasnyomású technológiával mossák.

Az iroda vezetője a szigorú biztosítási feltételeket és az internetes pánikkeltést okolja a kialakult helyzetért, az utasok kártalanítása egyelőre bizonytalan.

