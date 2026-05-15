Petőfi Sándor nevét viseli ismét a Budaörsi úti laktanya

Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya, a bejárat feliratát péntek reggel leplezte le Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka.
Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta: ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya „ma visszakapja méltó nevét”. Egy laktanya nemcsak egy név, nemcsak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt – tette hozzá.

A tárcavezető kiemelte: a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént - mondta.

Ruszin-Szendi Romulusz felidézte: a Petőfi laktanya nevét 2023-ban Mária Teréziára változtatták. „A korábbi honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf döntése nyomán történt mindez, és nem a katonák kérésére. Nem a katonákért, hanem egy olyan döntésként, amely nem a közösséget, hanem saját szempontokat szolgált” – fogalmazott, majd különösen visszásnak nevezte, hogy mindezt éppen a Petőfi-emlékévben követték el. Egy olyan magyar hős évében, akinek a neve a szabadság, a bátorság és a nemzeti tartás jelképe – mondta.

A honvédelmi miniszter emlékeztetett: 2025 februárjában tett ígéretet arra, hogy a laktanya visszakapja a nevét. „Azt a nevet, amelyet minden generáció ismer, amelyet minden katona sajátjának érez” – mondta.

A tárcavezető úgy fogalmazott: „a Mária Terézia felirat lekerül és a helyére visszakerül az, ami oda tartozik. Nem rombolunk, helyreállítunk. Helyreállítjuk a hagyományt. Helyreállítjuk a tartást, az identitást. Helyreállítjuk azt a nevet, amely mögött a magyar katonák generációi állnak, mert vannak nevek, amelyek nem lecserélhetők, mert vannak helyek, amelyek nem egyszerűen léteznek, hanem összekötnek bennünket. A Petőfi laktanya ilyen”. A haza minden előtt – zárta beszédét Ruszin-Szendi Romulusz.

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt
„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek” – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentést tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. Cikkünk frissül.
Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
Drónfenyegetés miatt lezárták az európai főváros repterét: riadót fújtak a NATO-tagállamban

Helsinki repülőtere pénteken három órára felfüggesztette a légi forgalmat, miután a finn miniszterelnök drónfenyegetésről számolt be.

Nem kegyelmezett a FEB az Újpestnek és a Fradinak: pénzbüntetést, szektorbezárást értek a rigmusok

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a május 3-i Újpest-Ferencváros bajnoki mérkőzés eseményei nyomán mindkét klubot megbüntette, de más csapatok sem úszták meg szankciók nélkül.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing, but no deals announced

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

