Petőfi Sándor nevét viseli ismét a Budaörsi úti laktanya

Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta: ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya „ma visszakapja méltó nevét”. Egy laktanya nemcsak egy név, nemcsak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt – tette hozzá.

A tárcavezető kiemelte: a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént - mondta.

Ruszin-Szendi Romulusz felidézte: a Petőfi laktanya nevét 2023-ban Mária Teréziára változtatták. „A korábbi honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf döntése nyomán történt mindez, és nem a katonák kérésére. Nem a katonákért, hanem egy olyan döntésként, amely nem a közösséget, hanem saját szempontokat szolgált” – fogalmazott, majd különösen visszásnak nevezte, hogy mindezt éppen a Petőfi-emlékévben követték el. Egy olyan magyar hős évében, akinek a neve a szabadság, a bátorság és a nemzeti tartás jelképe – mondta.

A honvédelmi miniszter emlékeztetett: 2025 februárjában tett ígéretet arra, hogy a laktanya visszakapja a nevét. „Azt a nevet, amelyet minden generáció ismer, amelyet minden katona sajátjának érez” – mondta.

A tárcavezető úgy fogalmazott: „a Mária Terézia felirat lekerül és a helyére visszakerül az, ami oda tartozik. Nem rombolunk, helyreállítunk. Helyreállítjuk a hagyományt. Helyreállítjuk a tartást, az identitást. Helyreállítjuk azt a nevet, amely mögött a magyar katonák generációi állnak, mert vannak nevek, amelyek nem lecserélhetők, mert vannak helyek, amelyek nem egyszerűen léteznek, hanem összekötnek bennünket. A Petőfi laktanya ilyen”. A haza minden előtt – zárta beszédét Ruszin-Szendi Romulusz.