2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Nyitókép: Unsplash

Tudta, melyik macskát lovasítsa meg, de lebukott

Infostart / MTI

Minősített lopás bűntette miatt emelt vádat az Érdi Járási Ügyészség egy állatmentő egyesület vezetőjével szemben, aki egy nagy értékű macskát lopott el – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön.

A közlemény szerint a Pest vármegyei férfi több éve ismerte a sértettet, aki 2021 júniusában több százezer forintért Oroszországból egy main coon fajtájú macskát vásárolt.

A macska 2022 tavaszán két alkalommal is megszökött a sértettől, az állatot egy alkalommal a vádlott vitte vissza a tulajdonosának, amikor azonban az állat harmadik alkalommal is elkóborolt, a férfi az állatot hazavitte.

A sértett a macskát napokon át kereste, szórólapokat nyomtatott és egy közösségi oldalon is segítséget kért a házikedvenc megtalálásához, a sértett az állatmentő egyesületnek is jelezte a macska ismételt eltűnését.

Több hónappal később, 2023 júliusában szerzett tudomást a sértett arról, hogy a macska a vádlott házában lehet, ezért házastársával elment a férfihoz, a házban megtalálták az elhanyagolt és lefogyott állatot.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit minősített lopás bűntettével vádolja. Az ügyben az Érdi Járásbíróság dönt majd – írták.

Orbán Viktornak üzent Magyar Péter, keményen odamond

Komolyabb esés volt az amerikai tőzsdéken

Egy magyar csaló éveken át csapolta Johnny Depp bankszámlájá: elképesztő, mire verte el a 220 milliót

Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

