Gulyás Gergely reagált a kordonbontás alkalmával elhangzottakra

Pénteki Facebook-posztjában Gulyás Gergely azt írta: a második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a „merjünk kicsik lenni” sok évtizedes politikai gondolkodása után.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebookon élőben közvetített adásban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a Karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégente látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete is.

A miniszterelnök szólt arról is: a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette: torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni.