2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Nyitókép: Pixabay

Dühösek a németek a spanyolokra – szerintük pazarolták a pénzt a nyugdíjasokra

Ismét egymásnak feszülnek a takarékos északiak és a költekező déliek.

A spanyol kormány arra használhatta fel az EU a Covid hatásainak ellensúlyozására létrehozott pénzügyi alapjait, hogy a nyugdíjakat fizessék belőle, ez felbőszítette Németországot és Hollandiát – írta meg a Politico.

Az Európai Bizottság Spanyolország oldalán áll a vitában. A vád szerint az ország akár 10 milliárd eurót is nem megfelelő célra költhetett el, ugyanis

azok elvileg a gazdasági helyreállítást szolgáló zöld és digitális projektek finanszírozására voltak szánva. Ezzel szemben jóléti kiadások mehettek ebből, tehát nyugdíjakat és más szociális kiadásokat fizethettek belőle

– írják a cikkben.

Hozzáteszik, mindez régi vitákat élesztett fel, egyes német és holland bírálók szerint ugyanis a kevésbé tehetős EU-s országok már régóta felelőtlenül bánnak a közös hitelekkel, amelyeket előbb-utóbb EU-szinten bevezetett adókkal kell visszafizetni. A bizottság és a spanyol kormány szerint nem történt semmi rossz, nem sért szabályt a költségvetés finanszírozása ezekből a forrásokból.

A Covid utáni helyreállítási alapot 2021-ben vezették be, és 577 milliárd eurót tesz ki – emlékeztetnek a cikkben. Alice Weidel, az AfD vezetője szerint jelenleg a német adófizetők pénze a szocialisták vezetési képességeinek hiányát finanszírozza. A spanyol kormány szerint nem csináltak semmit rosszul, nem finanszíroztak nyugdíjakat a helyreállítási terv keretében rendelkezésükre bocsátott pénzösszegből. A spanyol felügyeleti szervek szerint mégiscsak a sima szociális kiadásokat fizethették ebből.

Mint a Politico emlékeztet, Spanyolország a közös EU-s hitelfelvétel egyik legnagyobb támogatója volt mindig is, ugyanakkor ezek a jelenlegi események alátámasztják a takarékosabbak álláspontját. A cikkben azt is hozzáteszik, hogy a Covid utáni helyreállítási alapot egyébként is kritizálják az átláthatóság hiánya miatt. Korábban például csak azután fizették ki az EU-s támogatásokat, miután a tagállamok benyújtották a számlákat.

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Magyar Péter miniszterelnök üzent a Facebookon, visszakérik az eddig már kifizetett 22 milliárd forintot is a Nobel-díjas tudós alapítványától.
 

Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország tegnap és tegnapelőtt 1567 drónt és 56 különféle rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Az ukrán légvédelem az elmondása alapján a drónok 94%-át és a rakéták 73%-át fogta el. Vitalij Klicsko kijevi polgármester gyásznappá nyilvánította május 15-ét, a főváros elleni nagyszabású orosz támadásban elhunytak emlékére. A május 13-ról 14-re virradó éjszaka történt orosz támadás halálos áldozatainak száma közben 24-re emelkedett, három gyermek is életét vesztette az ukrán fővárosban. További 47 személy megsérült. Zelenszkij tegnap arra utasította az ukrán katonai tisztviselőket, hogy terjesszenek elé lehetséges válaszlépéseket a nagyszabású orosz csapásokra. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kezdeményezte az ukrán civilek Oroszország általi tömeges megölése miatt. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Komoly összegtől eshetnek el, akik erre nem figyelnek adóbevalláskor: rengeteg pénzt hagynak veszni

Évente több milliárd forint adó-visszatérítéstől esnek el a nyugdíj- és egészségpénztári tagok, mert elfelejtik kitölteni az szja-bevallásukhoz tartozó nyilatkozatot.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals confirmed

There were plenty of choreographed ceremonies but no trade breakthroughs after the two-day visit.

