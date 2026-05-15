Dühösek a németek a spanyolokra – szerintük pazarolták a pénzt a nyugdíjasokra

A spanyol kormány arra használhatta fel az EU a Covid hatásainak ellensúlyozására létrehozott pénzügyi alapjait, hogy a nyugdíjakat fizessék belőle, ez felbőszítette Németországot és Hollandiát – írta meg a Politico.

Az Európai Bizottság Spanyolország oldalán áll a vitában. A vád szerint az ország akár 10 milliárd eurót is nem megfelelő célra költhetett el, ugyanis

azok elvileg a gazdasági helyreállítást szolgáló zöld és digitális projektek finanszírozására voltak szánva. Ezzel szemben jóléti kiadások mehettek ebből, tehát nyugdíjakat és más szociális kiadásokat fizethettek belőle

– írják a cikkben.

Hozzáteszik, mindez régi vitákat élesztett fel, egyes német és holland bírálók szerint ugyanis a kevésbé tehetős EU-s országok már régóta felelőtlenül bánnak a közös hitelekkel, amelyeket előbb-utóbb EU-szinten bevezetett adókkal kell visszafizetni. A bizottság és a spanyol kormány szerint nem történt semmi rossz, nem sért szabályt a költségvetés finanszírozása ezekből a forrásokból.

A Covid utáni helyreállítási alapot 2021-ben vezették be, és 577 milliárd eurót tesz ki – emlékeztetnek a cikkben. Alice Weidel, az AfD vezetője szerint jelenleg a német adófizetők pénze a szocialisták vezetési képességeinek hiányát finanszírozza. A spanyol kormány szerint nem csináltak semmit rosszul, nem finanszíroztak nyugdíjakat a helyreállítási terv keretében rendelkezésükre bocsátott pénzösszegből. A spanyol felügyeleti szervek szerint mégiscsak a sima szociális kiadásokat fizethették ebből.

Mint a Politico emlékeztet, Spanyolország a közös EU-s hitelfelvétel egyik legnagyobb támogatója volt mindig is, ugyanakkor ezek a jelenlegi események alátámasztják a takarékosabbak álláspontját. A cikkben azt is hozzáteszik, hogy a Covid utáni helyreállítási alapot egyébként is kritizálják az átláthatóság hiánya miatt. Korábban például csak azután fizették ki az EU-s támogatásokat, miután a tagállamok benyújtották a számlákat.