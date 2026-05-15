2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus előadást tart a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 2024. május 11-én.
Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

A miniszterelnök üzent a Facebookon, visszakérik a már kifizetett 22 milliárd forintot is.

„A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-dijas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Professzor urat a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérjük” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

A Krausz Ferenc vezette alapítvány 2025 novemberében jött létre „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként” (kekva), a megállapodást pedig idén februárban írták alá. Az alapítványi célok közt szerepel a tudományos tehetséggondozás támogatása, illetve hogy Magyarországra vonzzák a világ élvonalához tartozó kutatókat. Ezen kívül elő kívánják segíteni a kutatási eredmények piaci hasznosítását.

A Tisza Párt azzal kampányolt a választások előtt, hogy

felülvizsgálják az összes kekva tevékenységét és a nekik juttatott, összesen ezermilliárdokra rúgó állami vagyont.

Krausz Ferenc már a választások után, de még az új kormány megalakulása előtt, április 24-én az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt, akkor még bízott benne, hogy az új kormánnyal is fennmarad az eredeti szerződés.

Magyar Péter miniszterelnök üzent a Facebookon, visszakérik az eddig már kifizetett 22 milliárd forintot is a Nobel-díjas tudós alapítványától.
 

Történelmi üzlet jöhet Kína és az USA között

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Kína megállapodott mintegy 200 Boeing repülőgép megvásárlásáról, és az üzlet akár 750 gépre is bővülhet. A GE Aerospace hajtóművekkel felszerelt gépek megrendelése a Boeing első jelentős kínai üzlete lenne közel egy évtizede, miután a kereskedelmi feszültségek miatt az amerikai gyártót gyakorlatilag kiszorították a kínai piacról. Az üzlet mindkét fél számára stratégiai jelentőségű.

Már több mint másfél millió háztartás kapta meg a januári 30 százalékos rezsikedvezményt, de az MVM-nél még tart az elszámolás.

Már több mint másfél millió háztartás kapta meg a januári 30 százalékos rezsikedvezményt, de az MVM-nél még tart az elszámolás.

There were plenty of choreographed ceremonies but no trade breakthroughs after the two-day visit.

There were plenty of choreographed ceremonies but no trade breakthroughs after the two-day visit.

