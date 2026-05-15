Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

„A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-dijas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Professzor urat a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérjük” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

A Krausz Ferenc vezette alapítvány 2025 novemberében jött létre „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként” (kekva), a megállapodást pedig idén februárban írták alá. Az alapítványi célok közt szerepel a tudományos tehetséggondozás támogatása, illetve hogy Magyarországra vonzzák a világ élvonalához tartozó kutatókat. Ezen kívül elő kívánják segíteni a kutatási eredmények piaci hasznosítását.

A Tisza Párt azzal kampányolt a választások előtt, hogy

felülvizsgálják az összes kekva tevékenységét és a nekik juttatott, összesen ezermilliárdokra rúgó állami vagyont.

Krausz Ferenc már a választások után, de még az új kormány megalakulása előtt, április 24-én az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt, akkor még bízott benne, hogy az új kormánnyal is fennmarad az eredeti szerződés.

