Borul a közlekedés a budapesten hétvégén

A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint vasárnap 8.30 és 10.30 között lezárják a Hősök tere–Andrássy út–Eötvös tér–id. Antall József rakpart–Eötvös tér–József Attila utca–Andrássy út–Hősök tere útvonalat. A keresztirányú forgalmat időszakosan átengedik. Várhatóan 8.50 és 10.30 között lezárják a Dózsa György utat a Damjanich utca és az Ajtósi Dürer sor között, valamint 8.30 és 10.30 között az Andrássy utat.

A forgalomkorlátozás érinti a közösségi közlekedést is.

A BKK elsősorban a metrók igénybevételét ajánlja. Az 1-es metró és az 1-es villamos igény szerint gyakrabban indul – közölték.

A társaság az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást ajánlja.