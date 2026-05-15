Befejezi a liverpooli együttes legendája

A 37 éves védő, aki 2009-ben az ír Sligo Roverstől szerződött a liverpooliakhoz, összesen 433 meccsen lépett pályára az együttes színeiben, ezek közül 372 az angol élvonalban volt.

A futballista azt mondta: játékosként ez az utolsó idénye az Evertonnál.

Coleman 140 alkalommal csapatkapitányként vezette ki a pályára társait, de az utóbbi években többször is sérülés akadályozta a szereplését. A mostani szezonban csak egyszer volt kezdő.

A játékos úgy fogalmazott, hagy magának időt arra, hogy átgondolja a jövőjét, de a klub felajánlott neki egy edzői állást.