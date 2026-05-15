Vote with money
Nyitókép: Orbon Alija/Getty Images

Mire készül az új amerikai jegybankelnök?

Infostart / InfoRádió

A makrogazdasági elemző szerint az biztos, hogy az elnök nem hisz a végtelen pénznyomtatásban.

Az új amerikai jegybankelnökről sok újdonságot nem tudtunk még meg, az viszont biztos, hogy nem hisz a végtelen pénznyomtatásban – mondta el Nyeste Orsolya, az Erste Bank makrogazdasági elemzője az InfoRádióban.

A valaha volt legszorosabb szavazáson jóváhagyott Kevin Warsh jegybankelnök hivatalát május 15-én fogja elfoglalni. Mint az elemző leszögezte, az új elnök szerint nem volt helyes a korábbi irányvonal, amely a jegybankmérleg emeléséről szólt. Ő készen áll akár szűkíteni is a mérleget. Ez elsősorban a hosszú kamatokat, hozamokat befolyásolná az USA-ban.

Trump elnök agresszívebb kamatcsökkentést vár el az új jegybankelnöktől

– tette hozzá Nyeste Orsolya.

Hangsúlyozta, hogy az új elnök ugyanakkor alapvetően szigorú és szabálykövető, aki figyelembe veszi, hogy a Fed-nek több mandátuma is van, ezek közül az egyik az infláció megfelelő szinten tartása. Mindeközben arra is figyel, hogy a túlzottan magas kamatszint fenntarthatatlanná tenné az amerikai államadósságot. Rövidtávon tehát egy esetleges kamatcsökkentés is beleférhet.

A hozamgörbe hosszabb oldalát illetően pedig várhatóan nagyon átgondolja, hogy a jegybanki eszközvásárlási programokkal, illetve ennek ellenkezőjeként a mennyiségi szigorítási programokkal mi legyen. Nyeste Orsolya kiemelte, mostanában

az inflációs adatok a háborúnak köszönhetően sorra negatív meglepetéseket hoznak,

az éves szintű inflációs mutató például 3,8 százalékos volt legutóbb, amely majdnem duplája a Fed 2 százalékos céljának. Így tehát nem biztos, hogy intenzív kamatcsökkenés kezdődik.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Kuzmányi István az Arénában: hamarosan újra láthatjuk Erdő Pétert, egy pápalátogatásért nagyon drukkolok
Egy éve választották meg az új pápát, XIV. Leót, a 267. római katolikus egyházfőt. Kuzmányi István diakónus szerint a katolikusoknak, de a nem hívők számára is nagy jelentőséggel bír a pápa prófétai hangja, amely a társadalmi igazságosság és a béke megteremtésének szempontjából is iránymutató. A Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője az InfoRádió Aréna című műsorában a súlyos betegségéből lábadozó Erdő Péter bíborosról is beszélt, aki jelenleg is „el tudja látni a feladatait”. De érkezik-e Magyarországra majd Ferenc pápa után a következő is?
Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Nincs akadálya a gördülékeny átadás-átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy „mamut intézményből” egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni – közölte Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter pénteken a délelőtti állományülést követően. Visszatérnek a „régi” épületükbe.
 

Havasi Bertalan: jár a végkielégítés, akár perelek is érte

Fontos államtitkárt mutatott be Gajdos László

Találkozott az Akadémia új elnökével a tudományos és technológiai miniszter

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Rétvári Bence: meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz-alapítvány forrásainak elvonásával

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására

Gulyás Gergely reagált a kordonbontás alkalmával elhangzottakra

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Rossz hír: úgy néz ki, megérkezett Magyarország szomszédjába a hantavírus

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerint egy partiumi betegnél, de a közegészségügyi intézet (INSP) további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak "fertőzésgyanúként" kezeli az esetet.

Megszólalt saját jövőjéről Arne Slot: utolsó napjait tölti a Liverpool kispadján a holland mester?

Arne Slot meg van győződve arról, hogy a következő szezonban is ő irányítja a Liverpoolt annak ellenére, hogy a bajnoki címvédés kudarcba fulladt, a szurkolók türelme pedig fogy.

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump said Xi Jinping had asked directly if the US would defend Taiwan, and he had responded, "I don't talk about that".

2026. május 15. 19:23
Ügyészségi vizsgálat indult a tragikus búvárszerencsétlenség miatt
2026. május 15. 19:10
Így kerülné ki az Emírségek a Hormuzi-szorost
