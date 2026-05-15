Mire készül az új amerikai jegybankelnök?

Az új amerikai jegybankelnökről sok újdonságot nem tudtunk még meg, az viszont biztos, hogy nem hisz a végtelen pénznyomtatásban – mondta el Nyeste Orsolya, az Erste Bank makrogazdasági elemzője az InfoRádióban.

A valaha volt legszorosabb szavazáson jóváhagyott Kevin Warsh jegybankelnök hivatalát május 15-én fogja elfoglalni. Mint az elemző leszögezte, az új elnök szerint nem volt helyes a korábbi irányvonal, amely a jegybankmérleg emeléséről szólt. Ő készen áll akár szűkíteni is a mérleget. Ez elsősorban a hosszú kamatokat, hozamokat befolyásolná az USA-ban.

Trump elnök agresszívebb kamatcsökkentést vár el az új jegybankelnöktől

– tette hozzá Nyeste Orsolya.

Hangsúlyozta, hogy az új elnök ugyanakkor alapvetően szigorú és szabálykövető, aki figyelembe veszi, hogy a Fed-nek több mandátuma is van, ezek közül az egyik az infláció megfelelő szinten tartása. Mindeközben arra is figyel, hogy a túlzottan magas kamatszint fenntarthatatlanná tenné az amerikai államadósságot. Rövidtávon tehát egy esetleges kamatcsökkentés is beleférhet.

A hozamgörbe hosszabb oldalát illetően pedig várhatóan nagyon átgondolja, hogy a jegybanki eszközvásárlási programokkal, illetve ennek ellenkezőjeként a mennyiségi szigorítási programokkal mi legyen. Nyeste Orsolya kiemelte, mostanában

az inflációs adatok a háborúnak köszönhetően sorra negatív meglepetéseket hoznak,

az éves szintű inflációs mutató például 3,8 százalékos volt legutóbb, amely majdnem duplája a Fed 2 százalékos céljának. Így tehát nem biztos, hogy intenzív kamatcsökkenés kezdődik.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.