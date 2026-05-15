ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.62
usd:
310.88
bux:
131696.18
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Maldív-szigetek, látkép.
Nyitókép: Pixabay

Ügyészségi vizsgálat indult a tragikus búvárszerencsétlenség miatt

Infostart

Nem sikerült megtalálni pénteken sem a Maldív-szigeteki búvárszerencsétlenség öt áldozata közül négynek a holttestét, a keresést hatvan méter mélyen a tengerben szombaton folytatják – közölte Olaszország Srí Lanka-i nagykövete.

Az első hírekkel ellentétben a mélytengeri merülés közben eltűnt öt olasz turista közül a tragédia napján, csütörtökön csak egynek a holttestét találták meg 62 méteres mélységben egy vízalatti barlangban Alimathaa-sziget közelében, a Vaavu-atollon.

A helyi hatóságok nagy erőkkel, és rossz időjárási körülmények között, erős szélben, heves esőben és erős áramlatok közepette, hajókkal, repülőkkel és búvárcsapatokkal keresték pénteken az eltűnteket a tengerben, főleg a vízalatti barlangrendszernek abban a mélyebb részében, ahol az egyetlen megtalált holttest előkerült.

A nagykövet szerint a maldív parti őrség búvárjainak a három, egymással összefüggő barlangi üreg közül eddig csak kettőbe sikerült eljutniuk.

A világhírű indiai-óceáni üdülőparadicsom eddigi legsúlyosabb búvárszerencsétlenségében öt olasz kutató vesztette életét, közülük négyen valamiképpen a Genovai Egyetemhez kötődnek.

Az eltűntek között van Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem ökológiaprofesszora, a lánya, Giorgia Sommacal, aki az egyetem orvosbiológia hallgatója, Federico Gualtieri tengerbiológus, Muriel Oddenino ökológus és Gianluca Benedetti tengerbiológus, egyben búvároktató.

Mohamed Hussain Shareef maldív elnöki szóvivő azt mondta, az odaveszett turisták által kutatni tervezett barlang olyan mélyen fekszik, hogy még a legjobb felszereléssel rendelkező búvárok is óvakodnak megközelíteni.

A colombói olasz nagykövetség szerint a Duke of York szafarihajón tartózkodó további mintegy 20 olasz turista biztonságban van, a követség igyekszik segítséget szerezni nekik, és kapcsolatba lépett a Vöröskereszttel, amely felajánlotta, hogy önkénteseket küld pszichológiai támogatást adni.

A hajó egyelőre igyekszik biztonságos helyet keresni arra az időre, amíg az időjárás javultával visszatérhet a fővárosba, Maléba.

Közben Rómában az ügyészség vizsgálatot indított a szerencsétlenség ügyében.

A maldív média szerint a szigetcsoporton az elmúlt hat évben legkevesebb 112 turista vesztette életét tengeri balesetben, közülük 42 búvárkodás közben.

Kezdőlap    Külföld    Ügyészségi vizsgálat indult a tragikus búvárszerencsétlenség miatt

búvár

maldív-szigetek

búvárbaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kuzmányi István az Arénában: hamarosan újra láthatjuk Erdő Pétert, egy pápalátogatásért nagyon drukkolok

Kuzmányi István az Arénában: hamarosan újra láthatjuk Erdő Pétert, egy pápalátogatásért nagyon drukkolok
Egy éve választották meg az új pápát, XIV. Leót, a 267. római katolikus egyházfőt. Kuzmányi István diakónus szerint a katolikusoknak, de a nem hívők számára is nagy jelentőséggel bír a pápa prófétai hangja, amely a társadalmi igazságosság és a béke megteremtésének szempontjából is iránymutató. A Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője az InfoRádió Aréna című műsorában a súlyos betegségéből lábadozó Erdő Péter bíborosról is beszélt, aki jelenleg is „el tudja látni a feladatait”. De érkezik-e Magyarországra majd Ferenc pápa után a következő is?
Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Nincs akadálya a gördülékeny átadás-átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy „mamut intézményből” egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni – közölte Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter pénteken a délelőtti állományülést követően. Visszatérnek a „régi” épületükbe.
 

Havasi Bertalan: jár a végkielégítés, akár perelek is érte

Fontos államtitkárt mutatott be Gajdos László

Találkozott az Akadémia új elnökével a tudományos és technológiai miniszter

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Rétvári Bence: meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz-alapítvány forrásainak elvonásával

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására

Gulyás Gergely reagált a kordonbontás alkalmával elhangzottakra

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Furcsa dolgot csinált Donald Trump, mielőtt eljött Kínából – Sokan értetlenül állnak a dolog előtt

Furcsa dolgot csinált Donald Trump, mielőtt eljött Kínából – Sokan értetlenül állnak a dolog előtt

Donald Trump amerikai elnök és a vele utazó stáb mindent kidobtak, amit a kínaiaktól kaptak, mielőtt elhagyták az országot az elnök látogatása után – számol be Emily Goodin, a New York Post riportere, aki szintén a gépen utazott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen kilóg a többi nyelv közül a magyar: váratlan dolog teszi ennyire különlegessé az anyanyelvünket

Teljesen kilóg a többi nyelv közül a magyar: váratlan dolog teszi ennyire különlegessé az anyanyelvünket

Körülbelül 13-14 millióan beszélnek magyarul a világon. De vajon hol élnek a magyar közösségek, és mitől ennyire különleges a nyelvünk? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump said Xi Jinping had asked directly if the US would defend Taiwan, and he had responded, "I don't talk about that".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 19:10
Így kerülné ki az Emírségek a Hormuzi-szorost
2026. május 15. 16:22
Az oroszok két, az ukránok egy települést foglaltak el
×
×