Ügyészségi vizsgálat indult a tragikus búvárszerencsétlenség miatt

Az első hírekkel ellentétben a mélytengeri merülés közben eltűnt öt olasz turista közül a tragédia napján, csütörtökön csak egynek a holttestét találták meg 62 méteres mélységben egy vízalatti barlangban Alimathaa-sziget közelében, a Vaavu-atollon.

A helyi hatóságok nagy erőkkel, és rossz időjárási körülmények között, erős szélben, heves esőben és erős áramlatok közepette, hajókkal, repülőkkel és búvárcsapatokkal keresték pénteken az eltűnteket a tengerben, főleg a vízalatti barlangrendszernek abban a mélyebb részében, ahol az egyetlen megtalált holttest előkerült.

A nagykövet szerint a maldív parti őrség búvárjainak a három, egymással összefüggő barlangi üreg közül eddig csak kettőbe sikerült eljutniuk.

A világhírű indiai-óceáni üdülőparadicsom eddigi legsúlyosabb búvárszerencsétlenségében öt olasz kutató vesztette életét, közülük négyen valamiképpen a Genovai Egyetemhez kötődnek.

Az eltűntek között van Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem ökológiaprofesszora, a lánya, Giorgia Sommacal, aki az egyetem orvosbiológia hallgatója, Federico Gualtieri tengerbiológus, Muriel Oddenino ökológus és Gianluca Benedetti tengerbiológus, egyben búvároktató.

Mohamed Hussain Shareef maldív elnöki szóvivő azt mondta, az odaveszett turisták által kutatni tervezett barlang olyan mélyen fekszik, hogy még a legjobb felszereléssel rendelkező búvárok is óvakodnak megközelíteni.

A colombói olasz nagykövetség szerint a Duke of York szafarihajón tartózkodó további mintegy 20 olasz turista biztonságban van, a követség igyekszik segítséget szerezni nekik, és kapcsolatba lépett a Vöröskereszttel, amely felajánlotta, hogy önkénteseket küld pszichológiai támogatást adni.

A hajó egyelőre igyekszik biztonságos helyet keresni arra az időre, amíg az időjárás javultával visszatérhet a fővárosba, Maléba.

Közben Rómában az ügyészség vizsgálatot indított a szerencsétlenség ügyében.

A maldív média szerint a szigetcsoporton az elmúlt hat évben legkevesebb 112 turista vesztette életét tengeri balesetben, közülük 42 búvárkodás közben.