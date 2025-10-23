ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Ilyen hullámokban érkezik az áztató eső – friss előrejelzés

Infostart

Az őszi vetésnek nagy szüksége lenne csapadékra, a következő egy hétben pedig több hullámban áztató eső érkezik.

A csapadék mennyisége az elmúlt 10 napban csaknem országszerte 5 milliméter alatt maradt. A 90 napos csapadékösszeg szinte az egész országban jelentősen, mintegy 40-130 milliméterrel elmarad az átlagtól. A talaj felső 30-60 centiméteres rétege a Dunántúl nyugati felén és az északi országrészben még tartalmaz nedvességet, az Alföldön viszont szinte csontszáraz, és 50-60 centiméternél mélyebben csaknem országszerte igen száraz a talaj - írta a HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzésében.

Az előrejelzés szerint a folytatásban erősen változékony, többször csapadékos időre kell számítani,

  • az első hullám csütörtökön este és pénteken,
  • a második vasárnap vonul át az ország felett.
  • Kisebb eső a jövő hét első felében is előfordulhat.

A jövő hét közepéig nagy területen hullhat 10-20 millimétert meghaladó eső, így a talajok felső rétege jó eséllyel átnedvesedik.

A hosszú hétvégén többnyire 12-18 fok közötti csúcsértékekre lehet számítani, majd hétfőre 3-4 fokot csökken a felmelegedés mértéke, de utána újabb lassú felmelegedés következik. A legerősebb szél pénteken várható: az ország délnyugati részét kivéve nagy területen viharossá fokozódó nyugatias légmozgás várható.

