Igazi halszörny került elő a Balatonból – videó is készült róla

Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok horgásztúra-vezetője ismét felejthetetlen pillanatokat élt át a Balatonon: ezúttal saját pályafutásának legnagyobb balatoni halát fogta ki, amely méltán nevezhető a tó egyik óriásának – írja a sonline.hu.

Bejegyzésében a túravezető azt írta, két hete vendégei már sikerrel fárasztottak ki egy 195 centis halat, és már akkor tudta, hogy a balatoni harcsapergetés kirakósának újabb darabja került a helyére. Hozzátette, az elmélet működni látszott, és személyesen is szeretett volna bizonyítani.

A horgász a Balaton középső medencéjét választotta, hogy új pályán tegye próbára taktikáját. Végül aztán egy gödörnél hatalmas jelet érzékelt a szonárral, úgyhogy sorban többször is bedobott, a harmadik próbálkozás pedig sikerrel járt, ami után olyan erővel szembesült, ami minden várakozását felülmúlta.

A túravezető elmondása szerint olyan ívben hajlott a horgászbot, amilyet sosem látott még tőle, a hal pedig úgy forgatta a csónakot, mintha a mélybe akarta volna rántani. Végül 20 percnyi fárasztás után a szákban tudhatta a 190 centis, egyéni csúcsot is jelentő harcsaszörnyet, amit a kollégák 50 kilogramm körülire becsültek.