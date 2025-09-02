ARÉNA
fĂźhlinger see, lake fĂźhlingen, catfish, frontal, cologne, germany
Nyitókép: art-design-photography.com/Getty Images

Igazi halszörny került elő a Balatonból – videó is készült róla

Infostart

Egy horgásztúra-vezető küzdött meg a közel kétméteres példánnyal, ráadásul nem is harcsához való felszereléssel. Mint mondta, olyan érzése volt, mintha a mélybe akarná rántani csónakostul.

Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok horgásztúra-vezetője ismét felejthetetlen pillanatokat élt át a Balatonon: ezúttal saját pályafutásának legnagyobb balatoni halát fogta ki, amely méltán nevezhető a tó egyik óriásának – írja a sonline.hu.

Bejegyzésében a túravezető azt írta, két hete vendégei már sikerrel fárasztottak ki egy 195 centis halat, és már akkor tudta, hogy a balatoni harcsapergetés kirakósának újabb darabja került a helyére. Hozzátette, az elmélet működni látszott, és személyesen is szeretett volna bizonyítani.

A horgász a Balaton középső medencéjét választotta, hogy új pályán tegye próbára taktikáját. Végül aztán egy gödörnél hatalmas jelet érzékelt a szonárral, úgyhogy sorban többször is bedobott, a harmadik próbálkozás pedig sikerrel járt, ami után olyan erővel szembesült, ami minden várakozását felülmúlta.

A túravezető elmondása szerint olyan ívben hajlott a horgászbot, amilyet sosem látott még tőle, a hal pedig úgy forgatta a csónakot, mintha a mélybe akarta volna rántani. Végül 20 percnyi fárasztás után a szákban tudhatta a 190 centis, egyéni csúcsot is jelentő harcsaszörnyet, amit a kollégák 50 kilogramm körülire becsültek.

balaton

rekord

horgászat

hal

harcsa

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A háború utáni biztonsági garanciák részeként Európa "meglehetősen pontos terveken" dolgozik katonai csapatok bevetésére – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában. Von der Leyen szerint Donald Trump több ízben arról biztosította az európai vezetőket, hogy amerikai jelenlét is erősíteni fogja a mechanizmust. Miután vasárnapra virradóra Ukrajna-szerte mintegy 60 ezren maradtak áram nélkül több orosz dróntámadás következtében, Volodimir Zelenszkij megtorlás gyanánt "újabb mélységi csapásokat" helyezett kilátásba Oroszország ellen. Mint kiderült, az ukrán elnök ezen a héten csütörtökön európai vezetőkkel fog tárgyalni Ukrajna biztonsági garanciáiról. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) vasárnap indult csúcstalálkozójának keretében kezet rázott kínai és indiai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, illetve Narendra Modival. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben

Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben

Bár az állam minden tanulónak köt alapszintű biztosítást, ez nagyon alacsony összegű fedezetet nyújt. Megnéztük, ezen felül milyen lehetőségei vannak a szülőknek.

Rescue efforts resume after Afghanistan earthquake kills more than 800

Rescue efforts resume after Afghanistan earthquake kills more than 800

A handful of countries have already responded to the Taliban's aid appeal, including the UK which has set out £1m in relief funding.

