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Egy veszélyeztetett aranyfejű oroszlánmajmocska (Leontopithecus chrysomelas) egy fa ágán.
Nyitókép: Unsplash

Veszélyeztetett majmot akart átcsempészni Magyarországon egy román férfi

Infostart / MTI

A férfi tisztázatlan körülmények között jutott hozzá az állathoz, amit aztán egy elrejtett, szűk műanyagdobozban akart Olaszországba vinni. Az apró főemlőst a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el.

Majmot akart csempészni Olaszországba autójában az a román férfi, aki ellen természetkárosítás miatt emeltek vádat – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán.

Németh Eszter szerint a 42 éves román állampolgárságú férfi hazájában, Moldáviában ismeretlen személytől megszerzett egy aranyfejű oroszlánmajmocskát, és az állatot az Olaszországban élő kislányának akarta vinni ajándékként idén januárban. A személyszállítással foglalkozó férfi által csempészett állat egyedi azonosító chippel, származási, eredet- és tulajdonosi igazolással, valamint állategészségügyi igazolással sem rendelkezett.

Az esetet feltáró Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi közlése szerint a férfi az utasokkal teli kisbuszában, a beépített monitor mögötti rekeszben helyezte el a szűk műanyag dobozba zárt állatot.

A zalai főügyészség vádemelése szerint a vádlott a majommal Moldáviából Romániába, majd Magyarországon keresztül a rédicsi határátkelőig jutott; Szlovénián keresztül Olaszországba akart továbbmenni, de az Európai Unió területére való behozatalhoz szintén nem volt engedélye. A NAV járőrei a vádlott járművét a rédicsi határátlépési ponton ellenőrizték, amikor felfedezték az illegálisan szállított állatot.

A Brazília kis területén őshonos aranyfejű oroszlánmajmot a zalai kormányhivatal elkobozta, majd az állatot a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el.

Mivel a férfi illegálisan hozta be Magyarországra és így szállította át az ország területén a majmot, a Lenti Járási Ügyészség természetkárosítás bűntette miatt emelt vádat ellene.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Veszélyeztetett majmot akart átcsempészni Magyarországon egy román férfi

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