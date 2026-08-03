ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.47
usd:
316.39
bux:
146968.6
2026. augusztus 3. hétfő Hermina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
A főváros XXI. kerülete és XX. kerülete között húzódó Gubacsi híd 2020. december 23-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Tragédia a Gubacsi hídnál: a Dunába ugorva próbált menekülni a késes támadó elől, nem járt jobban

Infostart / MTI

A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást, miután az áldozat testét megtalálták a folyóban és elfogták a feltételezett támadót.

A Dunába menekült késes támadója elől egy fiatal férfi, gyilkosság miatt nyomoz a rendőrség – közölte hétfőn a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A közlemény szerint hétfő éjjel érkezett bejelentés arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik: egyikük késsel fenyegetőzött, míg a másik a Dunába menekült. A helyszínre érkező rendőrök és mentőegységek megkezdték a folyóba ugrott férfi keresését, illetve az elmenekült másik férfi felkutatását. A fiatal testét 5 óra 12 perckor találták meg a Dunában, a feltételezett elkövetőt pedig egy XX. kerületi lakásban elfogták, majd előállították.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, az elfogott férfi elszámoltatása folyamatban van.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Tragédia a Gubacsi hídnál: a Dunába ugorva próbált menekülni a késes támadó elől, nem járt jobban

gyilkosság

budapest

duna

nyomozás

keresés

késes támadás

menekülés

gubacsi híd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Energiakrízis: rendkívüli tájékoztatatót tart Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes
cikkünk frissül

Energiakrízis: rendkívüli tájékoztatatót tart Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes
Az energia- és vízbiztonságunk nincs veszélyben, de a következő 5 nap továbbra is kritikusnak ígérkezik, összefogásra és spórolásra van szükség. Köszönjük Magyarországnak az eddigi példátlan egységet – mondta Magyar Péter. A rendkívüli hőséghelyzet miatti egyeztetést hívott össze Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök a Sándor-palotába. A meghívást az ellenzéki pártok is elfogadták, a megbeszélés után kezdett tájékoztatót Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter miniszterelnök.
 

Siklós Gabriella: a hétvégéig sajnos biztosan nem emelkedik a Duna vízállása

Mi lesz, ha Paks utolsó blokkja is leáll? Megszólalt az atomerőmű

Különleges intézkedésekről tett bejelentést Forsthoffer Ágnes – egy kérése is van

Hihetetlen, mennyi áramot spóroltak meg a magyarok egyetlen este alatt

Gáláns ajánlatot tett Robert Fico a magyaroknak Paks-ügyben

VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a bejelentés: teljesen megújul a magyar főváros egyik legnépszerűbb, energiahatékony szolgáltatása

Itt a bejelentés: teljesen megújul a magyar főváros egyik legnépszerűbb, energiahatékony szolgáltatása

Elindult a MOL Bubi harmadik generációja Budapesten - jelentették be hétfőn, a Városházán tartott sajtótájékoztatón. Az új applikáció már elérhető, a flotta pedig folyamatosan bővül, egyebek mellett elektromos rásegítésű kerékpárokkal. Bár a teljes járműpark még nem állt forgalomba, a főváros által elkülönített 200 millió forintos fejlesztési keretből hamarosan új gyűjtőállomásokat hoznak létre és a lefedettség bővítését ígérik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális összeget fizet vissza az állam több magyar cégnek is: ezt a teljes magyar költségvetés megérzi

Brutális összeget fizet vissza az állam több magyar cégnek is: ezt a teljes magyar költségvetés megérzi

A különadó az elmúlt években több ágazat, köztük az olajipar, a vegyipar és az építőanyag-gyártás szereplőit is érzékenyen érintette.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran denies Trump's claim that new talks will begin on Monday

Iran denies Trump's claim that new talks will begin on Monday

While Iran denies that talks with the US are taking place, it is currently in negotiations with Oman over Strait of Hormuz access.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 3. 10:49
Rémületet keltett az iskolákban – ez vár a 17 éves ukrán fiatalra
2026. augusztus 2. 13:15
„Te nyomorék! Hát a banktól hívlak” – kibukott a telefonos csaló, amikor élcelődni kezdtek vele
×
×