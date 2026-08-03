Tragédia a Gubacsi hídnál: a Dunába ugorva próbált menekülni a késes támadó elől, nem járt jobban

A Dunába menekült késes támadója elől egy fiatal férfi, gyilkosság miatt nyomoz a rendőrség – közölte hétfőn a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A közlemény szerint hétfő éjjel érkezett bejelentés arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik: egyikük késsel fenyegetőzött, míg a másik a Dunába menekült. A helyszínre érkező rendőrök és mentőegységek megkezdték a folyóba ugrott férfi keresését, illetve az elmenekült másik férfi felkutatását. A fiatal testét 5 óra 12 perckor találták meg a Dunában, a feltételezett elkövetőt pedig egy XX. kerületi lakásban elfogták, majd előállították.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, az elfogott férfi elszámoltatása folyamatban van.