ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.09
usd:
319.55
bux:
0
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Két nő fehér cipőben, egyforma szoknyában.
Nyitókép: Unsplash

Saját ikertestvérének adta ki magát, hogy megússza a bolti lopást

Infostart / MTI

Azért, mert megpróbálta megtéveszteni a rendőröket, a nőnek a lopás mellett hamis vád és közokirat-hamisítás miatt is felelnie kellett. Most egy év szabadságvesztés vár rá.

A Tiszaújvárosi Járásbíróság hamis vád és közokirat-hamisítás bűntette miatt jogerősen egy év szabadságvesztésre és egy év közügyektől eltiltásra ítélt egy nőt, aki ikertestvérének adta ki magát, hogy átverje a hatóságot – közölte hétfőn a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

A vádlottat 2024-ben egy nagyáruházban történt lopás miatt rendőri intézkedés alá vonták. A nő ikertestvérének adta ki magát, és a gyanúsítotti kihallgatásakor is az ő adatait adta meg. A nyomozás során bebizonyosodott, hogy a lopást nem a testvér, hanem a vádlott követte el, így az eljárást megszüntették.

A nő akkor beismerte tettét, és őt a Tiszaújvárosi Járásbíróság lopás bűntette miatt jogerősen kilenc hónap szabadságvesztésre el is ítélte. Ugyanakkor azzal, hogy a hatóság előtt másnak adta ki magát – illetve ennek megfelelő adatok kerültek a közokiratokba –, testvérét bűncselekmény elkövetésével hamisan vádolta, így vele szemben büntetőeljárás indult – közölték.

A nő a Tiszaújváros Járásbíróság előkészítő ülésén beismerte tettét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

Kezdőlap    Bűnügyek    Saját ikertestvérének adta ki magát, hogy megússza a bolti lopást

szabadságvesztés

miskolc

félrevezetés

személyazonosság

tiszaújváros

bolti lopás

iker

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?

Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?

A szigorúbb banki kockázatvállalás közepette a garanciaintézmények felértékelődnek a vállalati finanszírozásban – hangsúlyozza Limbach Attila, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója. A társaság 2025 végére közel 500 milliárd forintos portfóliót épített, 17 százalékos éves bővüléssel, miközben a kezesség iránti igény a kkv-k és a nagyvállalatok körében is erősödött. A piaci árazású, legfeljebb 80 százalékos kezesség a hitel- és kötvényügyleteknél csökkenti a kockázatot és javítja a kamat- és egyéb kondíciókat. A társaság kezességvállalási tevékenysége 2025 végéig 730 milliárdnyi forrásbevonást és 1200 milliárdnyi beruházást támogatott, 2026-ra pedig további akár 200 milliárdos kezességállomány növekedést céloz meg. A Portfolio arról is kérdezte a vezérigazgatót, hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie, minek kell ehhez megfelelni, és végül milyen előnyei származhatnak belőle egy hazai hitelfelvevőnek?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek

Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek

Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hillary Clinton accuses Trump administration of Epstein files 'cover-up' in BBC interview

Hillary Clinton accuses Trump administration of Epstein files 'cover-up' in BBC interview

"Get the files out. They are slow-walking it," the former US secretary of state says. The White House says it has done "more for the victims than Democrats ever did".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 06:39
Gigabüntetést kapott az illegális online piactér üzemeltetője
2026. február 17. 06:26
Baltával „nevelte” kutyáját az állatkínzó gazda
×
×
×
×