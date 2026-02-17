Saját ikertestvérének adta ki magát, hogy megússza a bolti lopást

A Tiszaújvárosi Járásbíróság hamis vád és közokirat-hamisítás bűntette miatt jogerősen egy év szabadságvesztésre és egy év közügyektől eltiltásra ítélt egy nőt, aki ikertestvérének adta ki magát, hogy átverje a hatóságot – közölte hétfőn a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

A vádlottat 2024-ben egy nagyáruházban történt lopás miatt rendőri intézkedés alá vonták. A nő ikertestvérének adta ki magát, és a gyanúsítotti kihallgatásakor is az ő adatait adta meg. A nyomozás során bebizonyosodott, hogy a lopást nem a testvér, hanem a vádlott követte el, így az eljárást megszüntették.

A nő akkor beismerte tettét, és őt a Tiszaújvárosi Járásbíróság lopás bűntette miatt jogerősen kilenc hónap szabadságvesztésre el is ítélte. Ugyanakkor azzal, hogy a hatóság előtt másnak adta ki magát – illetve ennek megfelelő adatok kerültek a közokiratokba –, testvérét bűncselekmény elkövetésével hamisan vádolta, így vele szemben büntetőeljárás indult – közölték.

A nő a Tiszaújváros Járásbíróság előkészítő ülésén beismerte tettét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.