ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.15
usd:
319.35
bux:
126964.02
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Man threatening a woman in the bedroom, she is scared and lying in bed, domestic violence concept
Nyitókép: cyano66/Getty Images

Borzalmakat művelt élettársa 15 éves lányával, hónapokig tartott a rémálom

Infostart

Két év börtönre és három év közügyektől eltiltásra ítélte az Esztergomi Járásbíróság azt a dorogi férfit, aki leitatta és szexuális cselekményre kényszerítette a 15 éves nevelt lányát. A tini csak akkor találkozhatott a barátaival, ha előtte kielégítette a férfit.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi élettársával és annak 15 éves lányával élt egy dorogi lakásban. 2022 végén a lány anyja hat napig nem tartózkodott otthon. Ez idő alatt a férfi leitatta a lányt, és utána mindkétszer szexuális cselekményt végzett vele – számolt be a 24.hu.

Az ezt követő hét hónap alatt a férfi ötször végzett szexuális cselekményt az áldozatával, akivel a családi kapcsolata miatt, a hatalmi viszonyával visszaélve tudta cselekményét elkövetni.

A lány félt a férfitól, mert az többször is megütötte, illetve térdeltette, ha valamit rosszul csinált. Amikor a lány visszautasította a férfi szexuális közeledését, az elkövető megtiltotta azt, hogy a barátaival találkozzon, és elvette tőle a mobilját.

Az ügyészség indítványára két év letöltendő börtönre ítélték a férfit, és végleg eltiltották minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, az elkövető és védő fellebbezést jelentett be.

Kezdőlap    Bűnügyek    Borzalmakat művelt élettársa 15 éves lányával, hónapokig tartott a rémálom

kiskorú

alkohol

nevelőszülő

bántalmazás

pedofil

szexuális kényszerítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

Történelmi időkben történelmi konferenciát nyitott meg pénteken délután Friedrich Merz. A bajor főváros immár 62. alkalommal házigazdája a Müncheni Biztonsági Konferenciának, amelyen mintegy 120 ország képviselteti magát. Beszédében a német kancellár a transzatlanti kapcsolatok válságára utalt, és ennek kapcsán az európai összefogás szükségességét emelte ki. Beszélt a franciákkal folytatott nukleáris témájú megbeszélésekről is.
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszélyes ital került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el

Veszélyes ital került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el

Az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. és Magyarvíz Kft. visszahívta egy-egy ásványvizét "mikrobiológiai nem megfelelőség miatt" - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Katasztrófa küszöbén a magyar gazdaság kirakatágazata: rengeteg magyar pénztárcája már most megérzi

Katasztrófa küszöbén a magyar gazdaság kirakatágazata: rengeteg magyar pénztárcája már most megérzi

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

"Our freedom is not guaranteed" in an era of big powers, the German chancellor tells Munich's security summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 20:29
Betörőt fogtak a Rákóczi Ferenc utcában
2026. február 13. 12:09
Hét évet kapott Czeglédy Csaba első fokon
×
×
×
×