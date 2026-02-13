Borzalmakat művelt élettársa 15 éves lányával, hónapokig tartott a rémálom

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi élettársával és annak 15 éves lányával élt egy dorogi lakásban. 2022 végén a lány anyja hat napig nem tartózkodott otthon. Ez idő alatt a férfi leitatta a lányt, és utána mindkétszer szexuális cselekményt végzett vele – számolt be a 24.hu.

Az ezt követő hét hónap alatt a férfi ötször végzett szexuális cselekményt az áldozatával, akivel a családi kapcsolata miatt, a hatalmi viszonyával visszaélve tudta cselekményét elkövetni.

A lány félt a férfitól, mert az többször is megütötte, illetve térdeltette, ha valamit rosszul csinált. Amikor a lány visszautasította a férfi szexuális közeledését, az elkövető megtiltotta azt, hogy a barátaival találkozzon, és elvette tőle a mobilját.

Az ügyészség indítványára két év letöltendő börtönre ítélték a férfit, és végleg eltiltották minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, az elkövető és védő fellebbezést jelentett be.