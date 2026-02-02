Durva bosszút állt a hölgytrió egy anyukán egy óvodai konfliktus miatt

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt három nő ellen csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt. Az elkövetők egyikük gyermekével konfliktusba került gyermek édesanyját az óvoda épületében megtámadták – írja közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlottak anya, lánya és meny rokoni kapcsolatban állnak. Az egyikük kiskorú gyermeke egy borsodi településen lévő óvodába jár, ahol egy másik gyermekkel konfliktusba került.

A nők 2025. április végén, délután, megjelentek az óvodában. A vádlott a másik gyermek édesanyját felelősségre vonta, szóváltásba kerültek, majd beavatkozott két társa, valamennyien trágár módon szidalmazták az édesanyát, majd rátámadtak. A nők tenyérrel ütötték, megrúgták, hajánál fogva rángatták, a bántalmazást az óvoda épületén kívül az udvaron folytatták a védekezni próbáló sértettel szemben.

A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, és a verésről telefonon értesítette a rendőrséget. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottakkal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munka büntetést indítványozott.