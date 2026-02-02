ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.17
usd:
322.88
bux:
128391.02
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Durva bosszút állt a hölgytrió egy anyukán egy óvodai konfliktus miatt

Infostart

A három nő közül az egyik gyermekének támadt nézeteltérése az áldozat gyermekével. A számonkérés elfajult, a bántalmazás az óvoda épülete után az udvaron is folytatódott.

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt három nő ellen csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt. Az elkövetők egyikük gyermekével konfliktusba került gyermek édesanyját az óvoda épületében megtámadták – írja közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlottak anya, lánya és meny rokoni kapcsolatban állnak. Az egyikük kiskorú gyermeke egy borsodi településen lévő óvodába jár, ahol egy másik gyermekkel konfliktusba került.

A nők 2025. április végén, délután, megjelentek az óvodában. A vádlott a másik gyermek édesanyját felelősségre vonta, szóváltásba kerültek, majd beavatkozott két társa, valamennyien trágár módon szidalmazták az édesanyát, majd rátámadtak. A nők tenyérrel ütötték, megrúgták, hajánál fogva rángatták, a bántalmazást az óvoda épületén kívül az udvaron folytatták a védekezni próbáló sértettel szemben.

A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, és a verésről telefonon értesítette a rendőrséget. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottakkal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munka büntetést indítványozott.

Kezdőlap    Bűnügyek    Durva bosszút állt a hölgytrió egy anyukán egy óvodai konfliktus miatt

garázdaság

bíróság

erőszak

óvoda

konfliktus

önbíráskodás

főügyészség

borsod-abaúj-zemplén vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a mészárlás a munkaerőpiacon a mesterséges intelligencia miatt? – Jó hírt kaptak az állásukat féltők

Jön a mészárlás a munkaerőpiacon a mesterséges intelligencia miatt? – Jó hírt kaptak az állásukat féltők

Az amerikai Gartner üzleti tanácsadó cég szerint 2027-re a mesterséges intelligencia (MI) miatt létszámcsökkentést végrehajtó vállalatok újra felveszi majd a hasonló feladatokat ellátó alkalmazottakat, csak éppen más nevet viselő munkakörökben – olvasható a Gartner közleményében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem: bezárják az ország egyik legszebb barlangját, már csak február közepéig lehet látogatni

Figyelem: bezárják az ország egyik legszebb barlangját, már csak február közepéig lehet látogatni

Az Aggteleki Nemzeti Park bejelentése szerint február 16-tól kezdődően legalább két évre bezár a Rákóczi-barlang, a karsztvidék egyik legszebb ékköve.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mandelson shared government emails with Epstein, files suggest, as calls grow for full investigation

Mandelson shared government emails with Epstein, files suggest, as calls grow for full investigation

Emails released in the Epstein files suggest Lord Mandelson forwarded internal government information to Jeffrey Epstein in 2009.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 14:36
Már a Lego- és Kinder-rajongók sincsenek biztonságban
2026. február 2. 13:38
Szörnyűségek sorát művelték a nevelésből kikerült nővel
×
×
×
×