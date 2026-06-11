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bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Ukrán–magyar gyógyszerhamisító bűnbandára csaptak le – meghökkentő vagyon került elő

Infostart / MTI

A bűnszervezet vezére már legalább öt éve volt az üzletben, az illegális készítményeket és potencianövelőket nyilvános internetes felületeken árusította.

A nyomozók felszámoltak egy ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet; 830 millió forint vagyont foglaltak le öt gyanúsítottól, akik közül négyet a bíróság letartóztatott, míg egynek bűnügyi felügyeletét rendelte el – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csütörtökön.

A közlemény szerint a KR NNI a szlovák Nemzeti Drogellenes Hivatal munkatársainak jelzése alapján tárt fel egy illegális gyógyszerkereskedelemmel kapcsolatos hálózatot.

A nyomozók számos bizonyítékot találtak arra, hogy egy Magyarországon élő, 59 éves ukrán férfi legalább öt éve illegális szerek forgalmazásával foglalkozik: a Szadán élő üzletember egy teljes bűnszervezetet épített fel.

Nyilvános internetes felületeken árusította az illegális gyógyszereket és potencianövelőket külföldi vevők számára.

A webshop üzemeltetőjeként egy cég szerepelt, de az sem gyógyszerek, sem táplálékkiegészítők forgalmazási és kereskedelmi engedélyével nem rendelkezett Magyarországon; az Európa-szerte árusított termékek sem voltak bevizsgálva és engedélyezve.

A gyanú szerint a gyógyszerek ellenértékét a vásárlók általában egy litván bankszámlára fizették be, vagy kriptovalutában egyenlítették ki.

A magyar nyomozók azt is kiderítették, hogy a bűnszervezet élén álló ukrán férfit négy társa segítette az illegális üzletben. A potencianövelőket rendszerint külföldről rendelték meg, és Pest vármegyei raktárakban tárolták.

A társaság csak a postaköltségekre havi 10 millió forintot költött, míg az előzetes számítások szerint az illegális üzletből befolyt hasznuk évente legalább egymilliárd forint volt.

Az elkövetők közül négyet a Terrorelhárítási Központ (TEK) fogott el június 9-én, a vezetőre és két társára egy XVIII. kerületi konditeremben, míg negyedik társukra Szadán csaptak le; az ötödik bandatagot a KR NNI nyomozói Vácon fogták el.

A nyomozók az 51 éves ukrán férfit, valamint két magyar és egy ukrán társát bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítással, míg egy magyar férfit üzletszerűen elkövetett, tiltott teljesítményfokozószerrel visszaéléssel gyanúsították meg.

A gyanúsítottak lakcímein, valamint egy ikladi és egy őrbottyáni raktárban is kutattak a rendőrök, ennek során nagy mennyiségben találtak gyógyszereket, valamint azok csomagolására alkalmas dobozokat.

A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatala több nagy értékű karórát, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls Royce, Porsche és Ferrari is. A fentieken túl készpénzt is lefoglaltak, valamint több ingatlant zároltak – áll a közleményben.

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