2026. január 4. vasárnap Leóna, Titusz
Bûnügyi helyszínelõk dolgoznak Szegvár családiházas részén 2026. január 3-án, ahol egy lakásban holtan találtak egy férfit, akinek a halálát idegenkezûség okozta.
Nyitókép: Donka Ferenc, MTI/MTVA

Rejtélyes gyilkosság Szegváron

Infostart / MTI

Egy 35 éves szegvári férfi szombat reggel arról értesítette a rendőrséget, hogy a lakásban holtan találta egy ismerősét - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az elsődleges vizsgálat megállapította, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügy körülményeit.

