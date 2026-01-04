Az elsődleges vizsgálat megállapította, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügy körülményeit.
Rejtélyes gyilkosság Szegváron
Egy 35 éves szegvári férfi szombat reggel arról értesítette a rendőrséget, hogy a lakásban holtan találta egy ismerősét - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Félelmetes harctéri szörnyet villantottak az oroszok
Mégis mi folyt a boltokban 2025-ben?
A magyar kiskereskedelemben továbbra is lassú, hullámzó növekedés látszott 2025-ben, de korántsem robbanásszerű, inkább óvatos élénkülésről beszélhetünk. A háztartások fogyasztási keresletnövekedésének nem elsősorban a hazai boltok a fő nyertesei, mivel a többletfogyasztás jelentős része a szolgáltatásokhoz, vagy olyan online kereskedőkhöz megy, amelyekre a hazai statisztika korlátozottan lát rá. Az élelmiszer-kiskereskedelem átlag feletti növekedést mutatott, de kérdéses, mennyire tekinthető ez sikernek az árrésstop tartós fennmaradása mellett. A kormány kommunikációja alapján a szabályozás hosszabb távon is velünk maradhat. A szektor egészét árnyalja, hogy a kisboltok száma tovább apad, miközben az adóváltozások átmeneti élénkülést hozhattak a forgalomban.
Tízezrek maradtak áram nélkül a főváros térségében: ez okozta a kimaradást
Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon.
Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela
Venezuela denounces “military aggression" after the US launched strikes on Saturday in which Maduro and his wife were captured.