Rejtélyes gyilkosság Szegváron

A magyar kiskereskedelemben továbbra is lassú, hullámzó növekedés látszott 2025-ben, de korántsem robbanásszerű, inkább óvatos élénkülésről beszélhetünk. A háztartások fogyasztási keresletnövekedésének nem elsősorban a hazai boltok a fő nyertesei, mivel a többletfogyasztás jelentős része a szolgáltatásokhoz, vagy olyan online kereskedőkhöz megy, amelyekre a hazai statisztika korlátozottan lát rá. Az élelmiszer-kiskereskedelem átlag feletti növekedést mutatott, de kérdéses, mennyire tekinthető ez sikernek az árrésstop tartós fennmaradása mellett. A kormány kommunikációja alapján a szabályozás hosszabb távon is velünk maradhat. A szektor egészét árnyalja, hogy a kisboltok száma tovább apad, miközben az adóváltozások átmeneti élénkülést hozhattak a forgalomban.