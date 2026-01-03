ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 3. szombat
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
Egy 17 éves fiú megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát Szatmárcsekén
Nyitókép: police.hu

Megszólalt a szilveszteri bruális gyilkosság tolószékes áldozatának a fia

Infostart

Drogmámorban oltotta ki egy mozgáskorlátozott édesanya életét egy tinédzser Szatmárcsekén.

Az újév hajnalán elkövetett bűncselekmény nemcsak a gyilkosság ténye, hanem az elkövetés módja miatt is mély megdöbbenést váltott ki a helybéliekből: a támadó a rablás és a fojtogatás után rágyújtotta az ágyat a mozgáskorlátozott asszonyra, akinek a testi állapota miatt esélye sem volt a menekülésre. Erről az Infostarton már beszámoltunk.

A szoljon.hu most beszélt az áldozat egyik fiával. Ő azt mondta, hogy a közelben tartott szilveszteri buliból tartott hazafelé családjával, amikor a sötét égbolton felcsapó hatalmas lángokra lett figyelmes.

A férfi megtörten emlékezett vissza a pillanatra, amikor szembesült azzal, hogy édesanyja otthona borult tűzbe. Elmondása szerint a ház már olyan intenzitással égett, hogy fizikai képtelenség volt a közelébe férkőzni vagy segítséget nyújtani.

Annyit mondott még, hogy ismerik a feltételezett elkövetőt, aki

amúgy rendes gyerek volt.

A tűzoltók a lángok megfékezése után már csak az idős nő elszenesedett holttestét találták meg a beomlott tetőszerkezetű romok alatt, ahol a falnak támasztott piros bot és az udvaron hagyott tolókocsi némán hirdette az áldozat kiszolgáltatottságát.

A nyomozás eddigi adatai szerint a tizenhét éves elkövető ámokfutása nem az asszonynál kezdődött. Először egy másik nyugdíjashoz tört be tízezer forintot követelve, onnan azonban a házigazda egy vasvillával elkergette. Ezt követően jutott be az idős anya házába, akit brutálisan bántalmazott, majd miután megfojtotta, meggyújtotta a fekhelyét.

A gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette, ellene emberölés és rablás miatt indult eljárás. A falu közösségét és a gyászoló családot különösen megrázta, hogy ismerik az elkövetőt, akinek az életét a családtagok szerint az utóbbi időben elhatalmasodó drogfüggőség vitte végzetes irányba.

