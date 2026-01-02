ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek
Egy 17 éves fiú megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát Szatmárcsekén
Nyitókép: police.hu

Infostart / MTI

Egy 17 éves fiú megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát.

A rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést egy szatmárcsekei fiú január 1-jén hajnalban, és azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát – írja a police.hu oldal. A rendőrök haladéktalanul a megadott helyszínre mentek, és megkezdték a helyszíni intézkedéseket. Miután a katasztrófavédelem munkatársai a tüzet eloltották, a kiégett lakóházban egy nőt holtan találtak.

A rendőrök a 17 éves fiút a helyszínen elfogták, a rendőr-főkapitányságra előállították, emberölés bűntett elkövetésének gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja.

Kezdőlap    Belföld    Brutális gyilkosság történt szilveszter éjjelén Magyarországon – fotók

2026. január 2. 07:45
2026. január 2. 07:00
