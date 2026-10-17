Elindult a távfűtés Budapesten – a nap hírei

Hétfőn (10.19) ismerteti a parlamentben a jövő évi költségvetés tervezetét a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott: az igazságosság és a fejlődés költségvetése Magyarország újjáépítéséről szól majd. A miniszterelnök azt is közölte: az oligarchák, a multicégek és a lobbisták helyett a TISZA-kormány az előző évek kárvallottjaira, valamint a családokra, a magyar vállalkozásokra, a nyugdíjasokra, az oktatásra és az egészségügyre fog több forrást költeni. Magyar Péter az uniós ezermilliárdoknak köszönhetően soha nem látott mértékű beruházásokat ígért a lakhatás, a közlekedés és a vízügy területén.

A miniszterelnök szerint év végéig megszülethet a megállapodás a Magyarországra kiszabott, napi egymillió eurós migrációs bírságról. Magyar Péter a 444.hu-nak adott interjújában azt mondta: a tárgyalások a végükhöz közelednek, és szeretnék elérni, hogy az összeget valamilyen formában visszakapja Magyarország. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy még az idén újabb találkozót tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A gyermekvédelmi törvény módosításával hozta összefüggésbe az uniós pénzek Magyarországra hozatalát a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a digitális polgári körök első lakitelki országos táborában. Bóka János szerint az európai uniós pénzek Magyarországra hozatalának komoly politikai feltételei voltak, a gyermekvédelmi törvény módosításának megszavazása után felszabadult 2,5 milliárd euró Magyarország számára. Mint fogalmazott: ennyire taksálta a Tisza-kormány a magyar gyerekeket. A többi között szólt arról, hogy a jelenlegi kormány az adórendszert is át fogja átalakítani, miközben elveszi az adókedvezményeket.

Elindult a távfűtés Budapesten – közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel teljeskörűen üzemel a fűtés 241 ezer budapesti lakásban, továbbá 7 ezer közületi, vállalati és intézményi fogyasztónál. A fűtésindítás 3160 épület, az ügyfelek 90 százalékánál helyszíni beavatkozás nélkül történt, a távfelügyeleti diszpécserközpont segítségével., amelyek kivitelezése 2027-ben vagy a későbbi években valósul meg.

Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést a szociális és családügyi miniszter a Családbarát Magyarország program szerencsi rendezvényei ügyében. Kátai-Németh Vilmos szerint felmerül a gyanú, hogy a családpolitikai források egy részét, Koncz Zsófia volt államtitkár választási rendezvényeire fordíthatták. Orbán Viktor volt kormányfő titkársága rágalomnak nevezte a szociális és családügyi miniszter állítását. Koncz Zsófia úgy reagált: jogi lépéseket tesz és beperli Kátai-Németh Vilmost.

Közzétette a Fidesz a Nemzeti Kulturális Alap ügyében letartóztatott volt államtitkár, Varga-Bajusz Veronika üzenetét a börtönből. A levélben Varga-Bajusz Veronika politikai koncepciós eljárásról ír. Szerinte az ellene folyó eljárásnak, illetve a letartóztatásának az a célja, hogy más politikusokra valljon. A Kecskeméti Törvényszék kedden, október 13-án hagyta helyben a Kecskeméti Járásbíróság október 1-jei döntését, amellyel elrendelte Hankó Balázs, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga-Bajusz Veronika egy hónapos letartóztatását.

Felfüggesztette az orosz gazdaságot célzó, átfogó szankciós csomag életbe léptetését az amerikai elnök. Donald Trump a döntést az Egyesült Államok nemzeti érdekeivel indokolta. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szankciós áramszünetnek, az agresszorra nehezedő nyomás enyhítésének, a Vlagyimir Putyinnak nyújtott pénzügyi jutalomnak nevezte Donald Trump újabb döntését.

Csehországban az előzetes adatok alapján ellenzéki győzelemmel zárult a részleges szenátusi választás második fordulója. A még fennmaradó 22 szenátori mandátum többségét az ellenzéki pártok és különféle helyi koalíciók szerezték meg, a kormánykoalíciós ANO egyetlen mandátumot sem szerzett. Andrej Babis kormányfő, az ANO elnöke katasztrófának nevezte az eredményt a pártja számára.

Elhagyhatta a kórházat XIV. Leó pápa, akit kedden rosszindulatú tüdődaganat miatt műtöttek meg Rómában. A katolikus egyházfő a tervek szerint vasárnap délben már az Apostoli Palota Szent Péter térre néző ablakából mondja el a hagyományos úrangyala imádságot.

Zavargások törtek ki a francia nagyvárosokban a sárgamellényesek és a középiskolások közös demonstrációin. Több tucat ember őrizetbe vettek. Az egykori sárgamellényes mozgalom a megélhetési problémák miatt tiltakozott. Közben a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt egy hónapja tüntető középiskolások is újból utcára vonultak.

Ismét erőszakba torkolltak a diáktüntetések az albán fővárosban, Tiranában. A rendőrség vízágyúkkal és könnygázzal oszlatta fel a tiltakozókat. A belügyminisztérium szerint az ötödik napja tartó megmozdulásokban már 156-an megsebesültek.

Milánóban tüntetők és rendőrök csaptak össze a Dóm téren. A több ezer demonstráló egy országos megmozdulásra érkezett, amelyet a legnagyobb szakszervezet hirdetett meg a fogyasztói árak emelkedésével szemben, a Franciaországban és Albániában is tartott tüntetésekkel szolidaritásban.