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Nyitókép: SEAN GLADWELL/Getty Images

Fekete-fehér fotóval tett bejelentést Magyar Péter a költségvetésről

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Az „igazságosság és a fejlődés költségvetéseként” jellemezte a jövő évi büdzsét Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hétfőn napirend előtt szólal fel az Országgyűlésben, ahol a tervek szerint a korábbi gazdasági fókuszok átcsoportosítását, valamint soha nem látott mértékű beruházások elindítását jelenti be.

A közösségi oldalán közzétett, a Parlament dunai teraszán várakozva készült, egyedüllétet és elmélyülést sugárzó fotója kíséretében jelentette be Magyar Péter, hogy jövő

hétfőn 13 órakor mutatja be az új kabinet 2027-es költségvetését.

A bejegyzés szerint az Országgyűlés előtti beszédében a miniszterelnök az eddigi talán legfontosabb felszólalására készül.

A kormányfő bejelentése szerint az új költségvetés fókuszában jelentős átcsoportosítások állnak: a tervezet a lobbisták és multicégek helyett a családokra, nyugdíjasokra, valamint az oktatás és az egészségügy területére irányítana több forrást.

Magyar Péter hozzátette, hogy a büdzsé stabilizálása mellett

a felszabaduló uniós forrásokból az eddigieknél nagyobb volumenű beruházások is indulnak,

kiemelten a lakhatás, a közlekedés és a vízügy ágazataiban. A tervek részletes ismertetésére a hétfői parlamenti ülésnap elején kerül sor.

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Kezdőlap    Gazdaság    Fekete-fehér fotóval tett bejelentést Magyar Péter a költségvetésről

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