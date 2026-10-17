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Bóka János fideszes országgyûlési képviselõ, frakcióvezetõ és Kohán Mátyás moderátor az I. Országos DPK Tábor, a Digitális Polgári Körök közösségének rendezvényén, az Önkénnyel szemben címû pódiumbeszélgetésen a lakiteleki Hungarikum Ligetben 2026. október 17-én.
Nyitókép: Ujvári Sándor

2,5 milliárd euróba kerültek a magyar gyerekek – vélte Bóka János

Infostart / MTI

A gyermekvédelmi törvény módosításával hozta összefüggésbe az európai uniós pénzek Magyarországra hozatalát a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szombaton Lakiteleken, a digitális polgári körök (DPK) első országos táborában.

Bóka János kijelentette: az európai uniós pénzek Magyarországra hozatalának komoly politikai feltételei voltak, a gyermekvédelmi törvény módosításának megszavazása után felszabadult 2,5 milliárd euró Magyarország számára, ennyire taksálta a Tisza-kormány a magyar gyerekeket.

Az ellenzéki politikus arról is beszélt, hogy az uniós pénzek kapcsán voltak olyan területek, ahol az előző kormány kizárt bármiféle együttműködést. Nem voltak hajlandóak a szigorú migrációs szabályozáson változtatni, ahogy nem voltak hajlandóak hozzányúlni a gyermekvédelmi törvényhez sem, amit a Tisza-kormány megtett - jegyezte meg. Amióta a Tisza kormányon van, már hatból négy csatlakozási fejezet megnyílt Ukrajna esetében, amikor a Fidesz-KDNP volt kormányon, egy sem nyílt meg. Ezekről a feltételekről a Tisza-kormány azt mondta, hogy nincs köze az uniós pénzekhez - fűzte hozzá.

Az európai uniós források kapcsán megemlítette, hogy azok marginálisan fognak a magyar gazdaság növekedéséhez hozzájárulni. Példaként említette a szélerőműveket, amelyek esetében az uniós források jelentős részét elköltik Németországban gyártott szélkerekekre. Az uniós forrásoknak a magyar gazdasági szereplők megerősítését kellene szolgálniuk, különben perifériára fog Magyarország szorulni az Európai Unióban - jelentette ki.

Szólt arról, hogy a kárpátaljai közösségek ügyét az ukránok "ügyesen" összekötötték az uniós csatlakozással, a magyar kormány belement ebbe az utcába, és ebből nincs kiút - fogalmazott. A kárpátaljai magyar közösségek jogai akkor lesznek biztosítva, ha a magyar kormány partner lesz abban, hogy az ukránok csatlakozzanak az Európai Unióhoz - mondta. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívását október 23-a alkalmából pedig részletesen nem kívánta minősíteni, de felháborítónak nevezte.

Kitért arra, hogy

a Tisza-kormány a rezsicsökkentést szerinte ki fogja vezetni,

de nem úgy, hogy "ma volt, holnap már nincs", hanem rászorultsági elv alapján nem féltetlenül jár majd mindenkinek. Lesz aki jobban jár, de a többségnek sokszorosát kell majd fizetni a villanyért, földgázért - tette hozzá.

Szólt arról, hogy a jelenlegi kormány az adórendszert is át fogja átalakítani, miközben elveszi az adókedvezményeket. Példaként említette a dohánytermékek jövedéki adójának emelését. Az IMF szerint is növelni kell az adóbevételeket - fűzte hozzá.

Kijelentette: politikai boszorkányüldözés zajlik, ami azt jelenti, hogy a tiszások szerint a fideszeseket el kell távolítani, szerinte ez tartja össze és köti Magyar Péterhez a tiszás támogatókat. Azzal egyetért Bóka János, ha valaki közhivatalt visel, ne lopjon, "de azt látni kell, ami a mieinkkel történik, az tejesen független attól, hogy ki mit csinált, nem csinált".

Utalt Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga-Bajusz Veronika, a tárca korábbi államtitkára letartóztatására. Utóbbi kapcsán szóba hozta annak börtönből írt levelét, amelyben szerepel, hogy annak ellenére tartóztatták le, hogy az NKA-pénzekhez "nem volt köze". Szavai szerint azért vitték be, hogy megtörjék és kikényszerítsenek belőle valamit. Azt is mondta: "ha ezt Hankóval meg lehet tenni, akkor bárkivel meg lehet tenni, mindenki féljen". Ez az önkény valódi tartalma - hangsúlyozta Bóka János a kétnapos DPK-tábor első napján.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke még miniszterelnökként 2025. július 26-án Tusnádfürdőn a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen tartott előadásában jelentette be, hogy megalapítják a digitális polgári köröket, hogy létrehozzák a digitális térben a "szétrombolás kultúrájának ellenpontját". Még az év szeptember 20-án a Papp László Budapest Sportarénában rendezték meg a digitális polgári körök első országos találkozóját, majd 2025 novemberétől kezdődően a 2026-os választásokig számos vidéki városban tartottak DPK-s "háborúellenes gyűléseket".

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Kezdőlap    Belföld    2,5 milliárd euróba kerültek a magyar gyerekek – vélte Bóka János

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