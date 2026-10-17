Megjött a hír a pápáról, mellkasröntgent végeztek

Az orvosi közleményben hozzátették, hogy szombat délelőtt újabb vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek.
"A Szentatya klinikai kórképe megfelelőnek bizonyult a (kórházból történő) elbocsátásra" - írták szakvéleményükben.
Ezzel egy időben a Vatikán bejelentette, hogy XIV. Leó a korai délutáni órákban hagyja el a Gemelli-klinikát, és
visszatér a pápai államba.
A Vatikán közölte, hogy a pápa vasárnap délben az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából elmondja az úrangyala imádságot (Angelus).
A 72 éves pápát kedden műtötték meg: rosszindulatú daganat miatt eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét.