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Hívõk imádkoznak II. János Pál pápa szobránál a római Agostino Gemelli kórház elõtt 2026. október 16-án. XIV. Leó pápán október 13-án egy kilencven perces mûtétet hajtottak végre, amelynek során egy rosszindulatú daganatot távolítottak el a jobb tüdejébõl.
Nyitókép: Angelo Carconi

Megjött a hír a pápáról, mellkasröntgent végeztek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A héten megműtött XIV. Leó pápa klinikai kórképe megfelelőnek bizonyul, a kórházból elbocsátható - közölték a római Gemelli-klinikának az egyházfőt kísérő orvosai.

Az orvosi közleményben hozzátették, hogy szombat délelőtt újabb vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek.

"A Szentatya klinikai kórképe megfelelőnek bizonyult a (kórházból történő) elbocsátásra" - írták szakvéleményükben.

Ezzel egy időben a Vatikán bejelentette, hogy XIV. Leó a korai délutáni órákban hagyja el a Gemelli-klinikát, és

visszatér a pápai államba.

A Vatikán közölte, hogy a pápa vasárnap délben az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából elmondja az úrangyala imádságot (Angelus).

A 72 éves pápát kedden műtötték meg: rosszindulatú daganat miatt eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét.

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