Ügyészi nyomásgyakorlásra panaszkodik a börtönből a volt államtitkár

A KDNP által a héten szervezett szolidaritási imaóra után a korábbi államtitkár férje a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra felesége börtönből írt üzenetét.

Varga-Bajusz Veronika a levélben köszönetet mondott a támogatóknak, és hangsúlyozta: a legnehezebben a három gyermekétől való elszakadást éli meg, akikről jelenleg a férje és a nagyszülők gondoskodnak – ismerteti az mno.hu.

A büntetőeljárással kapcsolatban a volt államtitkár kijelentette: a mintegy kétezer oldalas nyomozati dokumentáció áttanulmányozása során

nem talált olyan tanúvallomást, amely közvetlenül az NKA-támogatásokhoz kötné a nevét.

Értékelése szerint az ügyében elmaradt a bizonyítékok megfelelő mérlegelése. Úgy véli, az ügyészségi nyomásgyakorlás célja az, hogy más politikai szereplőkre valljon, amiért cserébe állítólag megoldódna a saját jogi helyzete.

A Fidesz és a KDNP korábban politikai indíttatásúnak minősítette a korábbi kormányzati vezetők – Varga-Bajusz Veronika, Hankó Balázs és Seszták Miklós – letartóztatását. A volt államtitkár most közzétett üzenetét Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megosztotta a közösségi oldalán, biztosítva a politikust a támogatásáról.