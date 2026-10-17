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Varga-Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az InfoRádió Aréna című műsorában.

Ügyészi nyomásgyakorlásra panaszkodik a börtönből a volt államtitkár

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Politikai koncepciós eljárásnak tartja az ellene folyó nyomozást a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében letartóztatott volt államtitkár. Varga-Bajusz Veronika a férje által közzétett levélben azt állítja: az ügyészség valódi célja, hogy más politikusokra tegyen terhelő vallomást.

A KDNP által a héten szervezett szolidaritási imaóra után a korábbi államtitkár férje a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra felesége börtönből írt üzenetét.

Varga-Bajusz Veronika a levélben köszönetet mondott a támogatóknak, és hangsúlyozta: a legnehezebben a három gyermekétől való elszakadást éli meg, akikről jelenleg a férje és a nagyszülők gondoskodnak – ismerteti az mno.hu.

A büntetőeljárással kapcsolatban a volt államtitkár kijelentette: a mintegy kétezer oldalas nyomozati dokumentáció áttanulmányozása során

nem talált olyan tanúvallomást, amely közvetlenül az NKA-támogatásokhoz kötné a nevét.

Értékelése szerint az ügyében elmaradt a bizonyítékok megfelelő mérlegelése. Úgy véli, az ügyészségi nyomásgyakorlás célja az, hogy más politikai szereplőkre valljon, amiért cserébe állítólag megoldódna a saját jogi helyzete.

A Fidesz és a KDNP korábban politikai indíttatásúnak minősítette a korábbi kormányzati vezetők – Varga-Bajusz Veronika, Hankó Balázs és Seszták Miklós – letartóztatását. A volt államtitkár most közzétett üzenetét Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megosztotta a közösségi oldalán, biztosítva a politikust a támogatásáról.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Ügyészi nyomásgyakorlásra panaszkodik a börtönből a volt államtitkár

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