Donald Trump újabb gáláns lépést tett Oroszország felé

Az elnöki rendelet értelmében a mentesség addig marad hatályban, amíg Donald Trump vagy vezető tisztségviselői úgy nem határoznak, hogy "további intézkedésekre van szükség".

A szankciókkal kapcsolatos, a néhai Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viselő törvényt Trump szeptemberben írta alá, a kongresszusban is elfogadott csomagnak pedig október 18-án kellett volna életbe lépnie.

A törvény az orosz energia- és hadiipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát veszi célba.

A Reuters hírügynökség elemzőkre hivatkozva megjegyzi, hogy a büntetőintézkedések miatt, amelyek többek között az orosz kőolajra és földgázra is vonatkoznak, tovább emelkedhettek volna az üzemanyagárak az Egyesült Államokban, nem sokkal a a félidős kongresszusi választás előtt.

A jogszabály felhatalmazta volna Trumpot, hogy akár 100 százalékos büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók öt vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő öt országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára.

A törvénycsomaggal kapcsolatban korábban már bírálatot fogalmazott India és Kína is. Mindkét ország az orosz olaj egyik legnagyobb vásárlójának számít.

Az amerikai elnök a múlt héten már azt is bejelentette, hogy Oroszország több százezer tonna dízelüzemanyagot szállíthat a világpiacra az üzemanyagárak mérséklése érdekében.