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A Denya olajszállító tartályhajó (j) horgonyoz egy francia hadihajó mellett a dél-franciaországi Martigues-nél 2026. március 24-én. Emmanuel Macron francia elnök március 20-án közölte, hogy a francia haditengerészet feltartóztatta a Földközi-tengeren mozambiki zászló alatt közlekedõ tartályhajót, és a Marseille melletti kikötõbe irányította. A Murmanszkból indult tanker a hatóságok gyanúja szerint Oroszország árnyékflottájának része, és a nemzetközi szankciók megsértésével olajszállításra használják. A párizsi orosz nagykövetség szerint a legénységben nincsenek orosz állampolgárok.
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Donald Trump újabb gáláns lépést tett Oroszország felé

Infostart / MTI

Az amerikai elnök felfüggesztette az orosz gazdaságot célzó átfogó szankciós csomagot. A helyi idő szerint péntek este bejelentett intézkedést Donald Trump az Egyesült Államok nemzeti érdekeivel indokolta.

Az elnöki rendelet értelmében a mentesség addig marad hatályban, amíg Donald Trump vagy vezető tisztségviselői úgy nem határoznak, hogy "további intézkedésekre van szükség".

A szankciókkal kapcsolatos, a néhai Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viselő törvényt Trump szeptemberben írta alá, a kongresszusban is elfogadott csomagnak pedig október 18-án kellett volna életbe lépnie.

A törvény az orosz energia- és hadiipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát veszi célba.

A Reuters hírügynökség elemzőkre hivatkozva megjegyzi, hogy a büntetőintézkedések miatt, amelyek többek között az orosz kőolajra és földgázra is vonatkoznak, tovább emelkedhettek volna az üzemanyagárak az Egyesült Államokban, nem sokkal a a félidős kongresszusi választás előtt.

A jogszabály felhatalmazta volna Trumpot, hogy akár 100 százalékos büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók öt vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő öt országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára.

A törvénycsomaggal kapcsolatban korábban már bírálatot fogalmazott India és Kína is. Mindkét ország az orosz olaj egyik legnagyobb vásárlójának számít.

Az amerikai elnök a múlt héten már azt is bejelentette, hogy Oroszország több százezer tonna dízelüzemanyagot szállíthat a világpiacra az üzemanyagárak mérséklése érdekében.

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