Történelmi vereséget szenvedett Orbán Viktor politikai szövetségese

A Cseh Statisztikai Hivatal adatai szerint a második fordulóban eldőlő 22 mandátum többségét az ellenzék szerezte meg.

Az előző heti első körben további öt, szintén ellenzéki frakcióhoz csatlakozó szenátor jutott be a felsőházba.

Bár az ANO tizenhárom jelöltje jutott be a második fordulóba, végül egyikük sem nyert. A kormánypárt olyan hagyományosan baloldali, stabil bázisnak számító körzetekben is vereséget szenvedett, mint Karviná vagy Přerov.

A cseh sajtóelemzések rámutatnak:

az 1996-os szenátusi rendszer megalakulása óta nem fordult elő, hogy a legerősebb kormánypárt mandátum nélkül zárjon egy választást.

Az ellenzéki erők közül a STAN (Polgármesterek és Függetlenek) szerepelt a legeredményesebben, míg a jobbközép ODS a három prágai kerület egyikében sem tudott nyerni.

A választói részvétel a második fordulóban alacsony, mindössze 21 százalékos volt, ami mintegy fele az első körös aktivitásnak.

Novemberben teszik le az esküt A régi-új, illetve az új szenátorok várhatóan november közepén teszik le az alkotmány által előírt esküjüket, mert addig le kell zárni a választások eredménye elleni esetleges fellebbezéseket.



A szenátori mandátum hatéves. A kétévente megtartott részleges választáson mindig a 81 tagú parlamenti felsőház egyharmada, azaz 27 szenátori poszt újul meg. A győzelemhez az első körben a leadott szavazatok több mint felének a megszerzése szükséges, de a második körben már elég az egyszerű többség.

Orbán Viktor és Andrej Babis poltikai kapcsolata

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Andrej Babiš cseh pártvezető politikai szövetségének egyik legmeghatározóbb közös eredménye a Patrióták Európáért (Patriots for Europe) európai parlamenti frakció 2024-es megalapítása.

A Patrióták szövetség megalapítói.

A két politikus – az osztrák Szabadságpártot (FPÖ) vezető Herbert Kickl mellett – kulcsszerepet vállalt az Európai Parlament jelenlegi harmadik legnagyobb képviselőcsoportjának létrehozásában, amelynek politikai platformját a nemzetállami szuverenitás védelme, az uniós centralizáció elutasítása és a szigorú migrációs politika adja.

A frakcióalapítás a hosszú távú partnerségük intézményesülését is jelentette az európai porondon,

miután Babiš mozgalma (az ANO) a liberális Renew Europe csoportot elhagyva, Orbán Viktor Fidesze pedig a korábbi néppárti, majd független státuszából érkezve egyesítette erőit az új politikai formációban.