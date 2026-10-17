Itt a legújabb tiszás feljelentés, Koncz Zsófia az érintett

Videoüzenetében a politikus kiemeli, hogy 2026. április 5-én 343 millió forintba került egy húsvéti rendezvény Koncz Zsófia volt családügyi államtitkár szerencsi választókerületében.

Kátai-Németh Vilmos Facebook-posztjában azt írja, hogy az előző kormány 2026 februárja és az országgyűlési választások között, alig két hónap alatt több mint 600 millió forint közpénzt fordított a szerencsi rendezvényekre a Családbarát Magyarország programsorozat keretében.

"A rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján felmerül a gyanú, hogy a Fidesz-kormányzat a családpolitikai programokra szánt közpénzek egy részét Koncz Zsófia választási rendezvényeire használhatta fel. Ezért hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tettem a Központi Nyomozó Főügyészségen" - írta a politikus a Facebookon.