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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés szociális bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Itt a legújabb tiszás feljelentés, Koncz Zsófia az érintett

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Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt feljelentést tett Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Családbarát Magyarország program 2026 tavaszán Szerencsen finanszírozott rendezvényei miatt - közölte a miniszter Facebook-oldalán.

Videoüzenetében a politikus kiemeli, hogy 2026. április 5-én 343 millió forintba került egy húsvéti rendezvény Koncz Zsófia volt családügyi államtitkár szerencsi választókerületében.

Kátai-Németh Vilmos Facebook-posztjában azt írja, hogy az előző kormány 2026 februárja és az országgyűlési választások között, alig két hónap alatt több mint 600 millió forint közpénzt fordított a szerencsi rendezvényekre a Családbarát Magyarország programsorozat keretében.

"A rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján felmerül a gyanú, hogy a Fidesz-kormányzat a családpolitikai programokra szánt közpénzek egy részét Koncz Zsófia választási rendezvényeire használhatta fel. Ezért hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tettem a Központi Nyomozó Főügyészségen" - írta a politikus a Facebookon.

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