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Nyitókép: pexels

Megvizsgálnák Orbán János Dénes félmilliárd forintnyi közpénzét a színikritikusok

Infostart / MTI

A szerző több pénzt kapott, mint a budapesti független színházak egy év alatt összesen: a Színházi Kritikusok Céhe levelet juttatott el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, valamint Nagy Ervin kulturális ügyekért felelős államtitkárnak, amelyben az Orbán János Dénesnek kifizetett összegek kivizsgálását kérik.

A Színházi Kritikusok Céhe közleményében azt írta: „a művészettel foglalkozó szakmák számos képviselőjéhez hasonlóan elnökségük és tagságuk is megdöbbenéssel és felháborodással értesültünk arról, hogy az Orbán János Dénes által alapított és vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) több mint 412 millió forint közpénzből vásárolta meg Orbán János Dénes kilenc drámájának felhasználási jogait.”

Emlékeztettek, hogy részben ugyanezekért a szövegekért Orbán János Dénes további 129 millió forint közpénzt is felvett a Budapesti Operettszínháztól munka- és jogdíjként.

Úgy fogalmaztak, hogy „az ellen már korábban is többen – jogosan – felszólaltak, hogy a KMTG a független, szakmai alapon létrejött, művészettel foglalkozó nonprofit szervezeteknél összehasonlíthatatlanul nagyobb mértékű kormányzati támogatásból részesült az előző rezsimben, ez az ügy ugyanakkor egészen új módját ismerteti meg a szélesebb közönséggel a közpénzek kezelésének”.

Mint írták, fontosnak tartják felhívni a figyelmet „"a nyilvánvaló tényre”, mely szerint

„az Orbán János Dénesnek kifizetett összegek sokszorosai a piaci áraknak, még akkor is, ha show businessről van szó, amivel az ügyről kiadott közleményében Orbán indokolni próbálja a hihetetlen összegeket”.

Összehasonlításul azt írták, hogy az Orbán János Dénesnek a KMTG és az Operettszínház által kifizetett 541 millió forint 227 millió forinttal több, mint amennyit 2023-ban – egy jelentős költségcsökkentés után – a kormány az összes budapesti székhelyű független színház egész éves működésére elkülönített, de 8 millió forinttal több annál az összegnél is, amennyit 2020 és 2023 között szánt ugyanerre a kormány.

Rögzítették, hogy a kifizetett összeg mértéke csak egyike a szembetűnő problémáknak: Orbán János Dénes ugyanis azzal indokolja mindezt, hogy az operett sikerműfaj kiemelkedő profittal, arról ugyanakkor nem ejt szót, hogy

ezeket az összegeket ő előre kapta meg, amikor nemhogy sikerről nem volt még szó, de a bemutatók megvalósulásáról sem.

A szerződések tudomásuk szerint nem rendelkeznek arról, mi történik a kifizetett közpénzzel, ha esetleg nem valósulnak meg a szövegeket felhasználó színházi bemutatók vagy nem térül meg a befektetett összeg - olvasható a levélben.

Komoly kérdéseket vet fel az is, hogy

mennyiben jogszerű, ha egy művész a saját maga által alapított szervezet vezetőjeként dönt úgy, hogy épp a saját műveit vásárolja meg, ráadásul közpénzből,

főképp úgy, hogy a KMTG nem színházi produkciós cég, amelynek feladata lenne színházi sikerprodukciók létrehozása, vagy amely más, nem épp a szervezet vezetőjének nevéhez fűződő színházi produkciókat is létrehozna működése során - mutattak rá a céh tájékoztatójában.

Mindezek miatt a Színházi Kritikusok Céhe kéri Magyarország kormányát és a kultúráért felelős minisztériumot, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Nagy Ervin kulturális ügyekért felelős államtitkárt, hogy a színházi szakmába vetett társadalmi bizalom helyreállítása érdekében mielőbb vizsgálja ki nevezett ügyek jogszerűségét, ideértve a KMTG és a Budapesti Operettszínház szerződéseiért, közpénzekkel való gazdálkodásáért felelős és azokat ellenjegyző, felügyelő, az előző kulturális minisztériumhoz köthető személyek felelősségét is.

Egyúttal arra is kérik a minisztériumot, hogy átfogóbban is vizsgálja ki a fenntartása alatt álló Budapesti Operettszínház működésének esetleges problémáit, „"mivel a színházi szakma régóta hangos a színházban felmondott és a máig is ott dolgozó művészek és háttérmunkatársak panaszaitól, mind a munkakörülményekre, mind a színház működésének gazdaságosságára és észszerűségére vonatkozóan”. Kérik a 2020-ban kirobbant, a Budapesti Operettszínház vezetéséhez köthető zaklatási botrány körülményeinek újbóli vizsgálatát, mivel azt az előző kulturális minisztérium a sértettek megkérdezése nélkül zárta le – áll a levélben.

Amint a közleményben is említik, az ügyről Balogh Endre írt először a Prae.hu portálon vasárnap, kedden pedig a 24.hu cikke szerint az Operettszínház megerősítette, hogy ügyvezető igazgatójuk a KMTG-t is vezető Rózsás Péter.

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Kezdőlap    Belföld    Megvizsgálnák Orbán János Dénes félmilliárd forintnyi közpénzét a színikritikusok

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