Az otthon zuhanyozó nő vonzotta, de a folytatással nem számolt

A tényállás szerint a vádlott július 5-én, vasárnap éjjel megjelent a sértett lakásánál, s észrevette, hogy a fürdőszobában ég a villany. Elhatározta, hogy zuhanyzás közben meglesi a sértettet, akiről tudta, hogy egyedül él. Felvett egy arcmaszkot, fejére húzta pulóverének csuklyáját, majd a szúnyoghálót félretolva bemászott a lakásba a szellőztetés miatt nyitva hagyott ablakon. Ezután az elkövető bement a fürdőszobába, ahol hirtelen kinyitotta a zuhanykabin ajtaját és a sértett karjait megragadva próbálta a nőt maga felé húzni. A sértett rákiabált a vádlottra, majd a zuhanyt ráirányítva forró vízzel lelocsolta. A meglepett elkövető elengedte a sértettet és menekülni próbált, azonban a közelben lévő járókelők a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatták.

A vádlott ellen a Gödöllői Járási Ügyészség erőszakkal, éjjel elkövetett magánlaksértés miatt emelt vádat, a Gödöllői Járásbíróság pedig kedden gyorsított bíróság elé állításos eljárásban már tárgyalta is az ügyet. A vádlott beismerő vallomást tett.

A járásbíróság a vádlottat magánlaksértés miatt mondta ki bűnösnek, s ezért 1 év és 6 hónap börtönre ítélte, aminek a végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.

Az első fokú döntést az ügyész, a vádlott és a védő is tudomásul vette, így a járásbíróság ítélete jogerős - közölte a törvényszék.