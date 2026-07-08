Lecsapott a veszélyesnek ítélt AI az amerikai kormányzati rendszer gyenge pontjaira

Az Egyesült Államok kibervédelmi ügynöksége, a CISA az Athropic Mythos elnevezésű mesterséges intelligenciájával olyan hibákat keresve vizsgálja át a kormányzati kódtárakat, amelyek utat nyithatnak a külföldi kémek és kiberbűnözők előtt – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A források szerint a vizsgálatokat a CISA támadásifelület-értékelő csoportja végzi, amely a kormányzaton belül digitális biztonsági felméréseket és szimulált támadásokat hajt végre.

Ha igaz, amit két forrás állít, akkor az átvilágítás során máris számos sebezhetőséget tártak fel, azonban a részleteket nem közölték. Nem nyilvános továbbá az sem, hogy pontosan mennyi kormányzati kódot vizsgáltak át, valamint hogy milyen jellegűek és mennyire súlyosak a talált hibák. Sem az Anthropic, sem a CISA nem reagált a megkeresésekre.

Az Anthropic viszonya meglehetősen viharos az amerikai kormánnyal, a cég feketelistára is került, miután tavaly megtagadta azoknak a biztonsági korlátozásoknak az eltávolítását, amelyek megakadályozták, hogy a modelljét autonóm fegyverekhez vagy belföldi megfigyelésre használják. A Pentagon ezért ellátásilánc-kockázatot jelentő minősítéssel sújtotta a vállalatot, amit korábban csak kémkedéssel vádolt cégek kaptak meg.

Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség, az NSA a beszámolók szerint a feketelista ellenére már áprilisban használta a Mythost, elemzőik pedig biztonságos, zárt környezetben tesztelték az eszközt, és lenyűgözőnek találták a képességeit. Amikor azonban az Anthropic kiadta a szoftver Mythos Fable néven futó nyilvános változatát – amelyet kiberbiztonsági korlátozásokkal láttak el –, a Fehér Ház hirtelen azt követelte, hogy tiltsák meg a külföldi felhasználók számára a hozzáférést. Ez a modell globális leállításához vezetett, amelyet csak a múlt héten oldottak fel.