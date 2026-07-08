Magyar Péter: végül elfáradt az ellenzék

Az ellenzék obstruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben – közölte Magyar Péter miniszterelnök szerda reggeli Facebook-bejegyzésében.

Az Ankarában, a NATO-csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az „önkény” elleni harcot. Hajnalig tartó vitával akarták akadályozni a munkát.

„Aztán este 11-kor elfáradtak, és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést”” – fogalmazott Magyar Péter.

Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a keddi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az Alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és zárószavazásán, amellyel többek között Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása szűnne meg. A fideszes Panyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni, az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte.

A Magyar Péter által hétvégén beterjesztett Alaptörvény-módosítás értelmében többek között megszűnne Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása, 12 évnél tovább senki sem lehetne országgyűlési képviselő, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.