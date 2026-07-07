Szőlő utca – döntött az EP Dobrev Klára mentelmi jogának ügyében

Az EP mentelmi jogi ügyekkel foglalkozó Jogi Bizottsága (JURI) még május végén a határozatjavaslatában nem javasolta a DK egykori elnök mentelmi jogának a kiadását, amit a júliusi plenáris ülésen az EP-képviselők többsége helyben hagyott – írta meg az Index.

Az EP még január 20-án jelentette be, hogy a magyar hatóságok kezdeményezték Dobrev mentelmi jogának kiadását, azonban annak okát nem hozták nyilvánosságra. Dobrev szerint Hankó Balázs egykori kultúráért és innovációért felelős miniszter feljelentése után kezdeményezte ezt, míg az EP-ben most helyben hagyott határozatban azt szerepel, hogy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság még 2025. december 5-én kezdeményezte ezt egy magánindítvány alapján folyamatban lévő büntetőeljárással összefüggésben.

Hankó azért jelentette fel korábban a DK EP-képviselőjét, mert tavaly októberben egy közleményben a Kulturális és Innovációs Minisztériumot vádolta, hogy köze lehetett a Szőlő utcai pedofilbotrányhoz.

A JURI mostanában több magyar vonatkozású ügyben is eljártŰ: tavaly októberben egyszer már szavaztak a DK-s képviselő mentelmi jogának fenntartása mellett, és akkor Magyar Péter, valamint Ilaria Salis mentelmi jogát sem adta ki az Európai Parlament.