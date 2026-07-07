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Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a párt budapesti kampányrendezvényén az Újlipótvárosi Klub Galériában 2026. március 28-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Szőlő utca – döntött az EP Dobrev Klára mentelmi jogának ügyében

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Július 7-én, kedden szavaztak arról az Európai Parlamentben, hogy felfüggesszék-e Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselőjének mentelmi jogát.

Az EP mentelmi jogi ügyekkel foglalkozó Jogi Bizottsága (JURI) még május végén a határozatjavaslatában nem javasolta a DK egykori elnök mentelmi jogának a kiadását, amit a júliusi plenáris ülésen az EP-képviselők többsége helyben hagyott – írta meg az Index.

Az EP még január 20-án jelentette be, hogy a magyar hatóságok kezdeményezték Dobrev mentelmi jogának kiadását, azonban annak okát nem hozták nyilvánosságra. Dobrev szerint Hankó Balázs egykori kultúráért és innovációért felelős miniszter feljelentése után kezdeményezte ezt, míg az EP-ben most helyben hagyott határozatban azt szerepel, hogy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság még 2025. december 5-én kezdeményezte ezt egy magánindítvány alapján folyamatban lévő büntetőeljárással összefüggésben.

Hankó azért jelentette fel korábban a DK EP-képviselőjét, mert tavaly októberben egy közleményben a Kulturális és Innovációs Minisztériumot vádolta, hogy köze lehetett a Szőlő utcai pedofilbotrányhoz.

A JURI mostanában több magyar vonatkozású ügyben is eljártŰ: tavaly októberben egyszer már szavaztak a DK-s képviselő mentelmi jogának fenntartása mellett, és akkor Magyar Péter, valamint Ilaria Salis mentelmi jogát sem adta ki az Európai Parlament.

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