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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Mark Rutte NATO-fõtitkár kezet fog az ankarai NATO-csúcstalálkozót megelõzõ védelmi ipari fórumon a török fõvárosban 2026. július 7-én. A július 7-8-i tanácskozás középpontjában a védelmi ipari termelés megerõsítése és az Ukrajnának nyújtandó hosszú távú katonai segélyek biztosítása áll.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Ukrajna 13 európai országgal és a NATO-val lép koalícióra

Infostart / MTI

A ballisztikus rakéták elleni védekezésben talált partnerekre Kijev, Volodimir Zelenszkij tett bejelentést.

Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy „antiballisztikus koalíció” létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében.

„Szeretnék köszönetet mondani európai partnereinknek: nemzetbiztonsági tanácsadói szinten találkozóra került sor. Fokozatosan haladunk előre a ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásának kérdésében, és egy antiballisztikus koalíciót hozunk létre. Ezt érdemes megvalósítani, és most közelebb vagyunk az eredményhez, mint valaha. A mai egyeztetésen 13 ország és a NATO főtitkárának hivatala képviseltette magát” – fejtette ki az elnök.

Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét.

„Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenállóképesség. El kell érnünk végső célunkat, a mi közös célunkat, amelyről nem mondunk le. Nem adjuk fel területünket és szuverenitásunkat. Köszönöm minden ukrán férfinak és nőnek, akik együtt járják velünk ezt az utat. Ukrajnának helyt kell állnia a háborúban, meg kell védenie függetlenségét, és garantálnia kell az az országban élő emberek biztonságát. Ez mindenképpen meg fog valósulni” – fogalmazott az államfő.

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Kezdőlap    Külföld    Ukrajna 13 európai országgal és a NATO-val lép koalícióra

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