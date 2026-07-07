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Genf, 2015. február 18.A HSBC brit bank emblémája Genfben, miután egy pénzmosáshoz kapcsolódó ügyben razziát tartottak a hatóságok a genfi fiókban 2015. február 18-án. (MTI/EPA/Martial Trezzini)
Nyitókép: MTI/EPA/Martial Trezzini

Az egyik vezető bank már sejt valamit, hitelösszeomlás jöhet?

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Európa egyik vezető bankja, az HSBC úgy döntött, hogy a továbbiakban nem finanszíroz olyan hitelalapokat, amelyek nem biztosítanak a vállalt kockázattal arányos, megfelelő hozamot.

Az HSBC visszavonul a magánhitel-piac kockázatosabb szegmenséből. Európa legnagyobb bankja az elmúlt hetekben több ügyfelének is jelezte, hogy nem újítja meg hitelkereteit, miután néhány nagy visszhangot kiváltó csőd megkérdőjelezte a szektor hitelbírálati gyakorlatát, és a kitettségük csökkentésére késztette a pénzintézeteket – írja a Financial Times híradása nyomán a Portfolio.

A bankhoz közeli forrásokra hivatkozva a pénzügyi lap azt írja, az HSBC úgy döntött, felhagy az olyan magánhitelalapok finanszírozásával, amelyek nem biztosítanak a vállalt kockázattal arányos, megfelelő hozamot, illetve a jövőben a kevésbé kockázatoks alapok hitelezésére összpontosít. Az egyik forrás hangsúlyozta, hogy a pénzintézet érdeklődése a magánpiaci eszközök iránt továbbra is erős, csupán hozzáigazítja a szektorhoz kapcsolódó kockázati toleranciáját.

Több ügyfél esetében is megszünteti az HSBC a mögöttes tőkeáttételt (back leverage) – vagyis azt a hitelforrást, amelyet a magánhitelalapok vehetnek igénybe –, egyéb szolgáltatásait azonban továbbra is biztosítja számukra. A bankok évente több százmilliárd dollárt helyeznek ki ezen a csatornán keresztül, ami elvileg rendkívül jövedelmező, ám közvetett kitettséget is jelent a mögöttes hitelek teljesítményével szemben.

Más pénzintézetek is óvatossá váltak a magánhitel-piac kockázatosabb szegmenseiben. A Barclays vezérigazgatója, C. S. Venkatakrishnan már tavaly áprilisban jelezte, hogy a bank korlátozza a bizonyos strukturált finanszírozási partnereknek nyújtott hitelezést. Azzal, hogy a két nagy brit bank visszalépett, a magánhitelalapok arra kényszerülnek, hogy alternatív finanszírozási forrásokat keressenek hiteleik jövedelmezőségének fenntartásához.

Az eseményeket két nagyobb amerikai csőd előzte meg: a Tricolor autóhitelező és a First Brands Group autóalkatrész-gyártó bukása, amelyek már korábban portfóliójuk átvizsgálására sarkallták a hitelezőket.

Egy vezető befektetési bankár szerint a hitelezési állomány áttekintése után „nem volt szép a látvány”. A szabályozó hatóságok szintén egyre határozottabban figyelmeztetnek a bankok és a magánhitelalapok összefonódására; az Európai Központi Bank szerint ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy a piaci sokkhatások átterjednek, felerősödnek és szétterülnek a pénzügyi rendszeren belül.

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