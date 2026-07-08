Már működik az új okospad – mutatjuk, mit tud

A Kuube Note Plus márkájú okospadrendszert bemutatva Gallai Máté, a Kuube Hungary Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy bár azt nem kifejezetten buszmegállónak fejlesztették ki, ennek a funkciónak is eleget tud tenni. A fejlesztés 100 százalékban napenergiával működik, a telepítése pedig mindössze fél órát vett igénybe, és télen is működőképes - ismertette.

Elmondta, hogy a rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is, a digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni, emellett a termék kis mértékben még a levegőt is tisztítja.

Tájékoztatása szerint a teljes mértékben magyar fejlesztésben készült rendszert olyan bevonattal látták el, amely képes napi 10 autó károsanyag-kibocsátását kompenzálni, lebontani.

Gallai Máté a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy szeptemberben egy „felokosított”, zöldfallal és nagy digitális kijelzőkkel felszerelt okos buszmegállóval is meg fog jelenni cégük a vármegyeszékhelyen.

Juhász János, a Miskolc Városi Közlekedési (MVK) Zrt. szolgáltatási és műszaki igazgatója közölte, hogy az okospadrendszer telepítése a metaCCAZE című projektben valósulhatott meg, amely a Horizon Europe európai uniós programban zajlik. A kezdeményezésben 44 szervezet dolgozik együtt 12 országban olyan jellegű mobilitásieszköz-fejlesztésekben, amelyek a részt vevő városokat segítik a klímasemlegesség elérésében és a „zöld mobilitás” megvalósításának elősegítésében – mondta.

Megjegyezte, hogy a miskolci konzorciumban hárman vesznek részt: a Budapesti Műszaki Egyetem, a HC Linear nevű pécsi informatikai fejlesztő cég és az MVK Zrt. A társulás a programnak köszönhetően együtt összesen 780 ezer eurós költségvetésből gazdálkodhat, a városi közlekedési cég pedig egy 164 ezer eurós támogatásból tudja a projektet menedzselni – közölte.

Kitért arra, hogy a fejlesztéssel egyfajta közlekedésimód-váltó pontot szerettek volna létrehozni, hiszen az okosrendszer telepítési helyéül szolgáló buszmegállónál van személygépkocsi-parkoló, kerékpárút, elektromos rollerek és biciklitároló is. Hozzátette, az eszközöket akár innovatív módon is tudják cserélni az utazók, ehhez pedig egy applikációt is kifejlesztettek, de a városi közlekedési alkalmazáson és az okospad kijelzőjén is elérhető a hozzáférés.

Kiemelte:

a mobilalkalmazással úgy tervezhető meg az utazás, hogy az a lehető legköltséghatékonyabb és környezetkímélőbb legyen.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy bár kedden adták át hivatalosan a létesítményt, azt a miskolciak már pár hete használatba vették. Úgy fogalmazott, „öröm látni egyébként, hogy aki buszra vár, az ide felül, lógatja a lábát, tölti a telefonját és nézi azokat az értékeket, amit ezen a nagyszerű rendszeren keresztül lát”.

Hozzátette, az MVK Zrt. szerinte idén nagyon sokat lépett előre az innováció terén. Elmondta, hogy az év elején 6 új elektromos BYD busz érkezett a városba, néhány hete pedig ismét 4 új buszt kapott Miskolc, és még további 2 jármű fog érkezni.